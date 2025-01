Filip Jančík je už 4 ROKY zasnúbený: Prečo ešte nebola SVADBA? Dôvod prekvapí!

Filip Jančík so snúbenicou Luciou na festivale Grape (Zdroj: TH)

Filip Jančík patrí aktuálne k najúspešnejším slovenským hudobníkom, ktorého meno je známe aj vo svete. Ani jeho život však nie je plný iba vzletov. „Človek má v priebehu života množstvo pádov aj vzostupov, ale to patrí k životu... a aj tá únava je, nechcem povedať dôležitá, ale človek si potom viac váži oddych a aj to zázemie, ktoré má,“ prezrádza Filip, ktorý je už niekoľko rokov šťastný po boku priateľky a taktiež spolupracovníčky Lucky.

Samotné prípravy na jeho pompézne koncerty sú náročné, ale výsledok je potom dokonalý: „Viem, že úsilie sa vždy vyplatí. Diváci sa potom tešia, a keď sa tešia, tak prídu opäť a koncerty môžem realizovať dlhodobo,“ prezrádza kľúč k úspechu umelec, ktorý len nedávno vypredal pražské Rudolfinum, považované za českú verziu svetoznámej Carnegie Hall v New Yorku.

Úspech mu však nepadol do lona len tak a nie je ukrytý ani za slovami "dieťa šťasteny". Jančík za svoje zvučné meno vďačí len a len tvrdej práci. „Bola to systematická, konzistentná práca každý deň, každý týždeň, každý mesiac, v úvode doslova zbieranie fanúšika jedného po druhom, teraz je to už po stovkách, po tisícoch… ale je to naozaj dlhodobá práca. Nebol som v žiadnych talentových súťažiach, ktoré by ma vykatapultovali hore… je to fakt drina,“ priznáva hudobník, ktorý žne úspechy po celom svete.

Za obrovský úspech považuje aj zásnuby s priateľkou Luciou. Ako však dvojica vtipne poznamenala, v podstate žijú v trojici – Lucia, Filip a jeho husle, ktoré pravidelne bráva aj na dovolenky. „Áno, vždy idú s nami,“ prezradila so smiechom Lucia, ktorá vraj na husle nemá talent: „Skúšala som hrať doma a znie to hrozne. Ja nemám ani rytmus, takže jak som ich zobrala, tak som ich aj vrátila.“ To, samozrejme, nepripadá do úvahy u Filipa, ktorý cvičí na husliach každý deň. Výnimku urobil iba raz! Bolo to však už pred rokmi, ešte na začiatku jeho kariéry. Ibaže aj zásnuby s Luciou prebehli už dávnejšie, v roku 2021, a na prstoch ešte stále nenosia obrúčky. Na mieste nádejnej nevesty by sme sa už pýtali, čo sa deje. Túto otázku sme teda položili za ňu - a tu je odpoveď...

