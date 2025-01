STRACH z rakoviny! Jandová o ODSTRÁNENÍ vaječníkov a pŕs: JAZVA cez celý hrudník... Nie je to pekné!

Marta Jandová (Zdroj: profimedia.sk)

Speváčka a porotkyňa šou Česko Slovensko má talent Marta Jandová zažila vo svojich 17-tich bolestivú stratu - jej mama totiž podľahla rakovine. V tom čase mala iba 45 rokov. Aj toto bol dôvod, prečo hudobníčka svoj zdravotný stav nepodceňovala a pravidelne chodila na kontroly. No a zistila, že podobne, ako jej mama, aj ona je nositeľkou rizikového génu.

„Riziko vzniku rakoviny vaječníkov som mala okolo 60 percent, rakoviny prsníkov okolo 80 - 90 percent,“ priznala. Dlho preto nerozmýšľala a rozhodla sa podstúpiť operáciu. „Vaječníky museli preč, a tak sme to vzali jedným vrzom. Nie je to na prvý pohľad vidieť, vtedy som mala 44 rokov a to, že nebudem mať menštruáciu, mi vôbec nevadilo. Človek berie hormóny, ktoré nahrádzajú to, čo vaječníky produkujú, a mne to sadlo skvelo,“ priznala v talkshow Face to Face.

„Prsia sú ale viditeľné, je tam jazva cez celý hrudník, je to nepekné. Aj keď som ich nikdy nikomu cudziemu neukazovala, prsia pre mňa boli symbolom sexuality. Prsia tam zostanú, len sa môže odstrániť mliečna žľaza a dá sa to domodelovať, takže ich stále mám,“ vysvetlila Jandová, ktorá s pravdou vyšla na verejnosť až po dlhých 6 rokoch. Po celý ten čas si nikto nič nevšimol...

Ona sama však zmenu veľmi pociťovala. „Keďže u mňa rakovina neprepukla, mohla som začať s rekonštrukciou hneď a nikto si toho nevšimol, čo bolo skvelé, ale pre mňa to tak úplne nebolo, keď som sa pozrela do zrkadla a videla som veľké červené jazvy. Teraz nechápem, prečo som sa vtedy cítila tak vzláštne, ale ten moment po operáciách je naozaj zvláštny. Bolí to, a že by som chodila nahá, to neexistovalo, vždy som to schovávala,“ priznala.

Priznala tiež, že odhalenie rizika prišlo v pravý moment - mala už jedno dieťa a v 46 rokoch už nečakala, že by mohla opäť otehotnieť. Hoci po tom túžila. „Bol tam fakt jeden moment, kedy som premýšľala o umelom oplodnení, pretože som bola s mojim manželom 5 rokov skoro stále tehotná, ale okrem mojej dcéry to nikdy nedošlo do konca,“ prekvapila.

