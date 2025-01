Šebestovej dcéra zdedila po mame to najhoršie: Magda je na ňu sama a... TAKTO to zvláda!

Magdaléna Šebestová (Zdroj: Ján Zemiar)

Magda Šebestová je dosť zaneprázdnená mama. Už viacero rokov sa o dcéru stará sama, keďže s futbalistom Jánom Ďuricom sa po šiestich rokoch vzťahu rozišli. Dokopy sa dali v roku 2013 a ich dcéra Nina sa narodila v roku 2015. Avšak kým Ďurica má už novú rodinu s partnerkou Dianou ich synčekom Jankom, ktorý sa predčasne narodil v apríli 2024, Magda je momentálne single. Po jej boku sa ukázal už nejeden prominentný partner, ale ani s jedným jej to nevyšlo. Nevydržal jej vzťah s ďalším športovcom ani románik s politikom Györgyom Gyimesim. Ako dôvod sa často skloňuje fakt, že má vysoké nároky a radšej čaká na toho pravého, než by sa mala uspokojiť s niekým, kto by jej nestačil.

Niekto by však mohol povedať, že má proste smolu na mužov. „Nepovedala by som, že som mala smolu… keby som ten vzťah nemala, nemám dcéru Ninu…“ a v rozhovore spomenula aj svoje dva ďalšie vzťahy. Kým však donedávna tvrdila, že by okrem dcéry chcela mať aj syna, teraz zvolila inú rétoriku: „Som v takej pozícii, že sa nikde nemusím ponáhľať. Dieťa mám, venujem sa mu, takže nie som zásadne tlačená časom. Či budem mať jedno alebo viac detí, už mi je jedno,“ povedala nedávno. Jej dcéra má vraj po otcovi bláznivú povahu - ak niekde prišiel, bola ho vraj plná miestnosť: „Oni majú podobný humor, je veľmi vtipná, ona je extrovert aj v triede a pani učiteľka hovorí, že je taký mediátor, že spája ľudí a rieši konflikty,“ hovorí Magda. Presne však vie, ktorú jej vlastnosť by najradšej „vygumovala“.

