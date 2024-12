Namyslený docent Karvaš z Nemocnice: TAKTO herec na ponuku zareagoval... Produkčnú ZASKOČIL!

(Zdroj: TV Joj)

BRATISLAVA - Jojkársky seriál Nemocnica sa u divákov teší veľkej obľube. Dôkazom toho je napokon aj fakt, že sa vysiela už tretí rok. No a v týchto dňoch do deja vstúpila nová postava, ktorá zamieša karty. Reč je o docentovi Karvašovi, ktorého stvárňuje herec Přemysl Boublík (42). Takto na ponuku hrať v Nemocnici zareagoval... Produkčnú zaskočil!

topky.sk: Ty si novou posilou úspešného jojkárskeho seriálu Nemocnica. Povedz mi, ako si zareagoval, keď prišla táto ponuka? Musel si rozmýšľať, či ju príjmeš?

Keď mi na konci leta produkčná Denisa zavolala s ponukou obsadiť ma do role Doc. Michala Karvaša, znelo to asi takto: "Přemku, máme pre teba ponuku zahrať si v seriáli Nemocnica rolu…" nedokončila, hneď som jej skočil do reči a jachtajúc s nadšením povedal: "Beriem, áno, áno, áno, prijímam, určite, rád!" Ona nato: "Veď vydrž, počkaj, ešte som ti nepovedala, o akú rolu ide." Radosť som mal obrovskú. Potom sme už riešili iba praktické veci ohľadom nakrúcania. Jediná okolnosť, ktorá to mohla prekaziť, boli moje divadelné záväzky a časové obmädzenia v Divadle Komédie. Našťastie sa im produkcia dokázala prispôsobiť a mohol som predstúpiť pred prvú klapku.

(Zdroj: TV Joj)

topky.sk: Naskočiť do rozbehnutého vlaku je niekedy náročné. Každá postava má už vytvorený svoj príbeh. No ten tvoj ešte len začína. Aké to je byť nováčikom v Nemocnici?

Síce nováčik, ale s bohatou profesionálnou históriou, môžem povedať aj za seba, ako herca, aj za postavu Michala Karvaša, pretože je to odborník "na slovovzatý" Patrične k tomu sa podľa toho aj správa. Bohorovne a nadradene. Verím, že táto ponuka prišla v čase, keď som už dostatočne herecky vyzretý, aby som túto rolu zvládol. Určite k tomu prispeli aj krásne divadelné herecké príležitosti, ktoré som dostal.

topky.sk: Ako ťa prijali tvoji noví hereckí kolegovia?

To by bola skôr otázka na nich (smiech). Slovensko je malé, väčšina hercov sa medzi sebou veľmi dobre pozná. S mnohými som už v minulosti spolupracoval na iných televíznych projektoch, preto sa vždy radi vidíme. Výhoda je, že si na seba navzájom pred kamerou nemusíme zvykať.

(Zdroj: TV Joj)

topky.sk: Nemocnicu natáčaš už nejaký ten týždeň… Povedz, ako to zatiaľ ide? Dokážeš si zapamätať všetky tie odborné výrazy a latinské názvy, ktoré ako doktor musíš ovládať?

Nebude prekvapením, že na "pľaci" panuje nadštandardná priateľská atmosféra. Rovnakú radosť, ako prežívam ja pri každom nakrúcaní, vidím, že prežívajú aj všetci ostatní. Aj napriek tomu, že mnohí sú tam veľmi dlho. Je to aj zásluhou dobrej produkcie a režiséra. Vychádzajú hercom v ústrety najviac ako sa len dá. Režisér nikoho nedrží v neistote, nasmeruje hercov presne tam, kde potrebuje, aby nechýbala motivácia, pointa a nestratil sa v príbehu ich postáv zmysel. Celý tím, ktorý na tom pracuje, je ako dokonalý stroj, ale nechýba mu duša. Samozrejme, že tam ide o čas, pracuje sa podľa denného plánu, vidím, že za tie roky, že sa ho naučili dodržiavať skoro na milimeter. No a bez toho, aby som prišiel pripravený, a dokázal zo seba vysypať práve tie latinské výrazy a odborné frázy, by to nefungovalo. Nikto nemá rád, keď sa naňho kolega uprene díva, a pomyselne ťuká prstom na hodinky.

topky.sk: Stvárňuješ sebaistého a namysleného docenta Karvaša, odborníka na život. Má Přemek Boublík niečo spoločné s touto postavou?

Možno by som chcel mať. Je to dobrý pocit, byť nad vecou, mať vo všetkom jasno, dominovať situácii, mať na všetko protiargument a asertívne odmietnuť akúkoľvek nepohodlnú prosbu. Lenže si myslím, že človeka priťahuje to, čo mu chýba.

(Zdroj: TV Joj)

topky.sk: Do Nemocnice svätého Martina prišla tvoja postava na žiadosť Alice Dobrovičovej, ktorú stvárňuje Dominika Richterová. Pre teba to však nie je prvá spolupráca s Dominikou - v seriáli ZOO ste hrali súrodencov. Ako si spomínaš na tento projekt?

Spomienky na projekt ZOO vo mne vyvolávajú vždy dojatie. Bola to pre mňa tá najkrajšia herecká príležitosť, pretože som v tomto seriáli stvárňoval chlapca s Aspergerovým syndrómom. Naozaj som si dal záležať, aby som sa v oblasti autizmu dostatočne vzdelal a preniesol na obrazovky niečo autentické. Veľmi mi pomohol režisér Braňo Mišík, ktorý ma na tú rolu vybral. V tom čase mi bolo umožnené sa s autistami osobne stretávať, a vyvrcholením bolo, keď ma pani Nakladalová, riaditeľka autistického centra Andreas v Bratislave pozvala, aby som vytvoril program 15. výročiu a odmoderoval ho v postave Riška zo seriálu ZOO. S Dominikou Richterovou to bola moja prvá spolupráca. Hrala citovo nevyrovnané zamilované dievča, navyše mi bola sestrou, ktorá nemala pochopenie pre moju diagnózu. Keď vidím ako dozrela v ženu, a sebaistú nekonfliknú pokornú herečku, mám z nej radosť.

Přemysl Boublík v seriáli ZOO (Zdroj: TV Joj)