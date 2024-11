Pestrý dôchodok Lelkesa: Sisa bola v šoku, čo jej o 14 rokov starší manžel dokáže!

Sisa Lelkes Sklovská s manželom Jurajom (Zdroj: Ján Zemiar)

Obľúbená speváčka Sisa Sklovská sa prednedávnom predstavila v úlohe modelky a všetkým doslova vyrážala dych. Na Bratislavských módnych dňoch zahviezdila na prehliadke Jany Pištejovej a vyzerala vynikajúco. Fanúšikovia sa však už čoskoro môžu tešiť aj na jej vystúpenia v divadle, či vianočné koncerty. „V divadle sme už začali, budú vianočné koncerty a budúci rok mám také malé jubileum, tak bude určite veľký koncert s mojimi priateľmi, hosťami…“ prezrádza Sisa.

Speváčka nenecháva nič na náhodu a už teraz začína s prípravami oslavy svojej 60-ky. „Musím na to myslieť, pretože čím som staršia, tým ten čas viacej letí. Čiže musím to dopredu robiť, lebo takéto veci sa nedajú pripravovať až budúci rok, to už je neskoro.“

Jej manžel Juraj Lelkes však taktiež nezaháľa ani na dôchodku. Ak by ste čakali, že si užíva sladké ničnerobenie, ste na omyle. „Ja si vždy nájdem nejakú aktivitu, nemôžem byť bez aktivity. To je pre mňa neznámy svet, že doma sedím alebo si ľahnem, sedím pred televízorom a nič nerobím.“ A čo teda robí? Tu Sisa s úsmevom odhalila zaujímavú pikošku „Každý deň chodí kupovať noviny, trojaké – české, slovenské, maďarské.“ A Juraj sám priznáva: „V noci, aj keď sa zobudím, tak si zoberiem laptop a čítam všetky možné veci o svete, zaujíma ma to.“ Sisa však okrem tejto rutiny na svojho manžela bonzla aj čosi iné. Fúha, naozaj toto dokáže?

