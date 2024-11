Dominika Cibulková PROVOKOVALA Čechov: Všetkým ukazovala svoju PODPRSENKU!

Dominika Cibulková (Zdroj: Ján Zemiar)

Predvianočné stretnutie v známom pražskom nákupnom centre je každoročne obľúbeným podujatím medzi návštevníkmi, ale aj medzi celebritami. Cieľom tejto akcie je prepojiť starostlivosť o telo, myseľ a dušu. Ponúka tiež rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi. No a podujatie si okrem známych Češiek, ako napríklad Jitky Čvančarovej či moderátorky Nikol Moravcovej, nenechala ujsť ani známa Slovenka.

Konkrétne naša tenistka Dominika Cibulková. Tá je známa tým, že má k móde veľmi blízko. No a to napokon dokázala aj na spomínanej akcii. Nahodila asymetricky zapínané rifle, v ruke kabelka Hermès za desiatky tisíc eur, k tomu čierne sako s vyhrnutými rukávmi... No a pod tým priesvitný top, ktorý všetkým odhaľoval jej telovú podprsenku. Pozrite, tá Dominika vie, ako provokovať!

(Zdroj: Profimedia)