Veľký ZVRAT na markizáckej Farme: Z hry ODSTÚPI favorit na výhru!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Markizácka reality šou Farma sa blíži k svojmu koncu. Veľké finále televízia plánuje už 15. decembra. A hoci mnohí diváci mali jasnú predstavu o tom, kto by mohol zabojovať o rozprávkovú výhru, jeden z favoritov to už určite nebude. Po veľkej vzbure súperov, totiž z hry odstúpil!

Andrej Brzáč sa od začiatku 16. série Farmy radil k najvýraznejším účastníkom - a to nielen, čo sa práce týka, ale aj herných taktík. Pasoval sa do pozície "predsedu" televízneho statku a netajil sa ambíciou ovplyvňovať hru a konanie ostatných súťažiacich podľa jeho predstáv. Zároveň sa prezentoval ako ochranár vybraných farmárov.

Do jeho skupinky "obľúbencov" patrili 33-ročný Peter Janiga, 26-ročná Stanka Klčová a najnovšie aj 43-ročný Adam Rohárik... A hoci patril k rešpektovaným členom projektu, po farmárskych trhoch sa všetko zmenilo. Lenka Tejbusová si totiž kúpila "noviny" poskladané z článkov, ktoré o farmároch v uplynulých mesiacoch vyšli. No a mnohých šokovalo, čo sa z nich dozvedeli.

(Zdroj: Tv Markíza)

Jeden z článkov totiž informoval o tom, že Andrej Brzáč sa topí v dlžobách, dokonca mal do problémov dostať aj svojich blízkych. „Podvodník v reality šou Farma: Prehovorila obeť jeho podnikania! Pôžičky, exekúcie a prázdne sľuby,“ znel titulok príspevku, ktorý koncom septembra vyšiel v denníku Nový čas. No a to vložilo chrobáka do hlavy jeho súperom. A ako odhaľuje upútavka na piatkovú epizódu, ktorú Markíza odvysielala v závere tej stredajšej, farmári sa voči Andrejovi doslova vzbúrili a pri stole sa doňho pustili.

Klára mu vyčítala, že stál na čele vzbury proti nej, Lenka mu vykričala, že manipuluje celú Farmu, Kaja mu povedala, že je falošný a postupne sa začali vyťahovať všetky jeho prešľapy. Až to Andrej nevydržal a rozhodol sa pre radikálny krok. „Toto sú moje posledné slová na Farme a odstupujem zo súťaže, takže ďakujem veľmi pekne,“ zahlásil a odišiel od spoločného stola. Viac sa diváci dozvedia v piatok večer na Markíze.

Andrej Brzáč (Zdroj: Tv Markíza)