Milan Kňažko radí Slovákom: Takto to musíme politikom spočítať!

(Zdroj: TASR)

Milan Kňažko bol jednou z výrazných osobností, ktorí v roku 1989 viedli Slovensko k slobode a demokracii. Nie náhodou sa teda ocitol v diskusii Michala Kovačiča na novovzniknutej platforme 360°. Ocitol sa v nej s ďalšími kolegami, českým moderátorom Václavom Moravcom a komikom Ferom Jokeom. Témou diskusie pred živým publikom bola sloboda, demokracia a médiá. A keďže od Nežnej revolúcie prešlo už 35 rokov, chceli sme vedieť, či sa líšia Kňažkove predstavy spred rokov od reality. „Predstavy boli určite ideálnejšie, ale tá realita... Ja nie som pesimista, ja si myslím, že sme na dobrej ceste, len sa treba vyhnúť slepým uličkám. Takže verím tomu, že ich bude čo najmenej a zostaneme na ceste k rozvíjaniu a chráneniu demokracie,“ povedal Kňažko.

Napriek tomu však predsa len badá aj dôležitý posun v spoločnosti. „Posunuli sme sa v tom, že tá občianska spoločnosť dnes už existuje a že silnie. A ja si myslím, že to je to podstatné. Tak sa netreba nechať uchlácholiť tým, že občania sa nemajú miešať do politiky, alebo herci alebo študenti. Nie je to pravda, naopak, treba sa jej venovať a treba tých politikov vnímať a kritizovať to, čo je kritizovateľné. A dôvod veľmi chváliť ich zase väčšinou nemáme,“ neberie si servítku pred ústa bývalý politik a dôveru vkladá do rúk mladým. „Myslím, že toto je budúcnosť pre mladých. Takže mladí by to mali uchopiť pevne do rúk, nenechať sa znechutiť ani zastrašovať,“ odkázal Kňažko novej generácii.

Jedným dychom však dodáva, v čom dnes vidí najväčší problém. „Vracajú sa komunistické relikty, to znamená, že nenazývame veci pravým menom. Sociálna demokracia nie je sociálna demokracia a tak by som mohol pokračovať. Nemali by sme klamať, mali by sme dávať pozor na to, kam idú peniaze nás všetkých a mali by sme ubrať z emócií vo vzťahu k situácii a k politike. Mali by sme to posudzovať podľa toho, kto čo sľuboval a čo urobil. A zrátať im to v tých ďalších voľbách,“ zdôrazňuje. V rozhovore prezradil podstatne viac a dokonca padla aj otázka, či ako vtipný a šarmantný muž nezvažuje nejaký vlastný podcast alebo iný formát! Aj v tomto má herec a bývalý politik jasno!

Milan Kňažko radí Slovákom: Takto to musíme politikom spočítať! (Zdroj: NL/TH)