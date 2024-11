Veľký ÚRAZ porotkyne z Nákupných maniačok: Spadla z koňa... Natáčanie ZRUŠENÉ!

(Zdroj: Instagram EF)

Ema Fajnor svojim fanúšikom odhalila, že sa plánuje vrátiť k jazdectvu. V pondelok si preto rezervovala prvú hodinu na koni. No tá skončila horšie, ako si porotkyňa z Nákupných maniačok predstavovala... Kôň sa jej totiž splašil a influencerku zhodil zo sedla.

„To len mne sa môže stať, že na prvej hodine, úplne mi to šlo, úplne ma chválila pani koniarka, ale tak sa mi splašil kôň, že som extrémne jeb*a. Tak chválabohu nemám nič zlomené,“ prezradila Fajnor s tým, že kôň sa odrazu splašil a nabral iný smer, čím ju zo sedla zhodil. „Ježiš, neviem chodiť. Strašne mám buchnuté predlaktie a strašne celý zadok a kríže,“ opísala svoje problémy Ema.

„A bola som veľmi odvážna, lebo aj keď som spadla, tak som ešte išla ďalej jazdiť. Aj som klusala... A to, že sa splašil je v poriadku, to by som ustála, len on potom zmenil smer a ja som išla tam a kôň tam,“ opísala porotkyňa, ktorá si krátko po úraze robila zo situácie srandu. Neskôr večer však zvážnela. „No ja som možno nahrala vtipné storky, lebo ja si robím srandu aj z negatívneho aj z pozitívneho, ale normálne, že to je úraz na hranici toho, aby som mala niečo zlomené,“ priznala.

Dokonca musela zrušiť aj natáčanie Nákupných maniačok. „Lebo ja, keď sa postavím, tak mi je na odpadnutie, že extrémne mám narazený ako keby zadok a kríže, ruku mám takú, že ňou neviem hýbať. Že som naozaj jak z ringu dobitá, takže normálne veľký úraz, tak ja asi nebudem môcť natáčať vo štvrtok, lebo to nevydržím 5 hodín sedieť na tom zadku zničenom,“ dodala s tým, že sa aktuálne dopuje liekmi a masťami proti bolesti.

(Zdroj: Instagram EF)