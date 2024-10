Ema Fajnor z Nákupných maniačok HĽADÁ MANŽELA: Inzerát... Mal by mať rád umenie a aspoň 1 byt!

(Zdroj: Instagram EF/BR)

BRATISLAVA - Porotkyňa z jojkárskych Nákupných maniačok Ema Fajnor (27) túži po láske. Je dlhšie obdobie sama a netají sa tým, že by po svojom boku prijala oporu v podobe muža. Jej kamarátka Bianka Rumanová sa preto rozhodla, že na sociálne siete natočí inzerát, v ktorom ju potenciálnemu nápadníkovi priblíži. Hľadá sa manžel... Takýto by mal byť!

Kto Emu Fajnor sleduje na sociálnych sieťach, vie, že má tri veľmi dobré kamarátky, s ktorými sa pravidelne stretáva. U jednej z nich - Bianky Rumanovej - bola pred pár dňami na návšteve a strávila tam noc. No a dámska jazda sa mierne zvrtla na hľadanie vhodného partnera pre porotkyňu z Nákupných maniačok.

„Hľadáme manžela Eme. Ema je veľmi slušné dievča, neku*ví sa, poviem jak je, a neskočí na peň hocikomu. Ale aj by chcela. Nie, ona by chcela normálny seriózny vzťah, ale hrozne je vyberavá táto ku*da. Ja vám poviem, čo všetko chce, idem menovať. Voňavá je, glowy skin, husté vlasy, celkom dobre si zarába, vie sa o seba postarať,“ zahlásila Bianka vo videu, ktoré následne zverejnila na sociálnej sieti Instagram. A dvojica sa pri jeho nahrávaní naozaj bavila.

„Lebo ja som taká, že hneď viem, či sa mi niekto páči. Proste chemicky, či ti niekto voní, či ti je niekto sympatický. A nebudem spať s niekym, na koho keď sa pozriem, tak ma irituje niečo na ňom,“ vysvetlila Ema svoje preberanie. No netají sa tým, že by toho pravého už po svojom boku prijala. Jej kamarátka sa preto rozhodla, že rovno opíše, aký by jej nápadník mal byť. A nezabudla ani na hmotné statky.

„Ja vám to poviem - máš mať rád umenie alebo minimálne mu rozumieť, toto žieňa miluje všetko, čo je britské. Dobrá fotka a video jej dokáže rozžiariť celý deň. Potrebuješ ju počúvať, lebo ona veľmi rada rozpráva, takže máš byť dobrý poslucháč. Má záľubu v móde a umení, takže ti nemusím rozprávať, aké značky preferuje. Má rada aj domácu kuchyňu, ale aj luxusnú reštauráciu. Hľuzovka je jej stredné meno,“ dodala s tým, že nemusí to byť miliardár s helikoptérou, ale keďže má Ema svoj byt, tak aj jej nápadník by mohol mať aspoň jeden.

(Zdroj: Instagram EF/BR)