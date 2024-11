Erotické dusno v Talente: Dva strhujúce výkony a tretí fuh.. Hodný Pátroviča! Toto je na smiech

Ján Johny Horváth v šou Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Na pódiu Česko Slovensko Má Talent to opäť vrelo! Výkon Viorisa plný vzrušenia a adrenalínu, skromné dievča s hlasom bohyne a... Bude z Johnyho virálna hviezda?

Tentokrát to bol Vioris, mladý taliansky akrobat zo siedmej generácie cirkusových umelcov, ktorý svojím nebezpečným a zároveň neuveriteľne príťažlivým vystúpením odpálil večer. Tento muž, ktorého talent a vypracované telo zanechali publikum v absolútnom úžase, predviedol, čo to znamená spojiť umenie, svaly a sexepíl do jedného dychberúceho čísla.

Viorisov výkon bol plný vzrušenia a adrenalínu – akrobacia vo vzduchu nenechala v sále nikoho chladným. Jasmina Alagič, očividne očarená, sotva lapala po dychu a nechala sa uniesť Viorisovým výkonom. „On je fakt sexy, wau,“ priznala s úškrnom a vzrušene si vetrala bundu. Okrem toho odkázala humorom jej vlastným svojmu manželovi raperovi Rytmusovi: „Patrik, ty začni opäť makať na sebe!”

Celé vystúpenie zakončilo standing ovation od publika aj porotcov. Jaro Slávik, známy svojou prísnosťou, tentokrát neskrýval nadšenie a dodal: „Toto bol umelecký sen.“ K tomu sa pridal Leoš Mareš, ktorý so smiechom priznal, že by chcel telo ako má on. A Diana Mórová s obdivom dodala: „Nie každý v tejto dobe vie zatancovať tak sexi ako vy. Perfektné.“

Rovnako fascinujúci bol výkon mladej speváčky, ale keď sa na pódium Česko Slovensko Má Talent vrátil šesťdesiatnik Ján Johny Horváth, všetci vedeli, že sa môžu pripraviť na niečo špeciálne. A rozhodne sa nemýlili! Tento charizmatický tanečník, známy svojím absolútne nepredvídateľným štýlom a prostorekým humorom, prišiel ukázať svetu, že tanec nie je len pre mladých. „Minule to nevyšlo, prišiel som znova,“ začal Johny s úškrnom. No hneď nato priznal: „Nepredpokladám, že by som sa nejako zlepšil.“

Tentokrát Johny vsadil na nesmrteľný hit od Modern Talking. Keď však spustili prvé tóny, Johny začal predvádzať pohyby, ktoré by na TikToku určite zbierali milióny! Od nečakaných výkopov až po akési “pierkové” poskakovanie po špičkách – jeho tanečné kreácie sa rozhodne nedajú zaradiť do žiadneho bežného štýlu. Jeho vystúpenie sa dočkalo búrlivého smiechu a možno aj nového tanečného fenoménu. „Johny má rozhodne potenciál stať sa virálnou hviezdou za jedny z najabsurdnejších tanečných pohybov, aké sme tu kedy videli!“ hodnotil Leoš, zatiaľ čo publikum jasalo. A otázka zostáva: Dostane tento nezabudnuteľný tanečník za vystúpenie svoju zaslúženú zlatú sošku Patróviča? Sledujte Česko Slovensko Má Talent v stredu o 20.40 na JOJ-ke.

