Kedysi MILOVALA mafiána a potom Taliana: Slovenská kráska má NOVÚ lásku!

Adriana Pospíšilová (Zdroj: TASR)

Adriana Pospíšilová v roku 2003 vyhrala súťaž krásy Miss Slovensko, no do povedomia verejnosti sa vryla aj vďaka vzťahu s mafiánskym bossom Jurajom Ondrejčákom, známym pod prezývkou Piťo. Dvojica má spolu dve dcérky - dvojičky. Idylku však v novembri 2011 narušil zásah kukláčov, ktorí bossa bratislavského podsvetia zadržali.

Adriana spočiatku odhodlaná na neho čakať, si neskôr uvedomila, že bude lepšie túto svoju životnú kapitolu uzavrieť. Adriana však na lásku nezanevrela, v médiách bolo jej meno neskôr spájané s viacerými mužmi. V roku 2021 ju našla u známeho talianskeho šéfkuchára Andrea Enu. Vzťah však dlhú trvanlivosť nemal.

O misske a jej láskach odvtedy dlho počuť nebolo. Na sociálnych sieťach je síce aktívna, no súkromný život si chráni. Teraz sa ale na Instagrame objavila fotografia, na ktorej je s istým mužom, ku ktorému má blízko. Popis naznačuje, že by malo ísť o jej nového partnera. „Moja najlepšia manželka, najlepšia žena vôbec," napísal Patrik. Aha, ako im to pristane.

(Zdroj: Instagram AP)