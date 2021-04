Z missky mafiánska milenka: Takto teraz vyzerá žena, ktorá má deti s Piťom!

Piťo putoval do väzenia a Adriana začala žiť samostatný život aj s dvomi dcérkami, ktoré s Ondrejčákom má. V roku 2016 sa rozhodla prehovoriť o živote po boku mafiána. „Bola som s Jurajom šťastná a spokojná. Milovala som ho,“ vyhlásila pre Plus 7 dní.

Po 10 rokoch spoločného života prišiel rozchod len pre výšku jeho trestu. Dostal totiž 16 rokov za mrežami. „Tým dňom som si uvedomila, že všetka zodpovednosť je iba na mne. Bola som rozhodnutá pri ňom stáť minimálne dovtedy, kým nebudem poznať rozsudok. Napríklad 5 rokov je čas, ktorý sa dá vydržať. Počkala by som ho. Ale číslo, ktoré padlo, je v podstate život tínedžera. Uvedomujem si, že mám iba jeden život a chcem ho žiť. Keď padol verdikt súdu, položilo ma to. Juraj povedal, že mám právo byť šťastná, keď on ma už šťastnou spraviť nemôže. Odvtedy si pomaly budujem svoj nový život,“ povedala v spomínanom rozhovore bývalá miss, ktorá vraj o jeho kriminálnej činnosti nič netušila a ani sa o tom, nikdy spolu nebavili.

Adriana sa po rozsudku utiahla do súkromia. Práve v roku 2016 sa po dlhom čase ukázala na niekoľkých spoločenských akciách, ale potom ju zas nebolo dlho vidieť. Minulý rok sa písalo o jej vzťahu s istým podnikateľom Igorom, jeho fotografie však už na blondínkinom účte na sieti Instagram nefigurujú.

Páriku sa zrejme stala osudnou pandémia. A práve tá tiež spôsobila, že ľudia nemali prístup k profesionálnej starostlivosti o svoj zovňajšok. Rovnako ako mnohé iné ženy, aj Adriana okamžite po uvoľnení opatrení vyrazila do kaderníctva a o jej korunu krásy sa postaral celebritný kaderník Paviel Rochnyak, po novom Bendler.

Aktuálne 37-ročná Pospíšilová vyzerá naozaj dobre, dozrela snáď ešte do väčšej krásy. A tiež sa udržiava vo forme. Pokojne by mohla opäť zavítať na prehliadkové mólo a určite by jej to tam pristalo aj popri mladších ročníkoch.