Robo Papp po dlhej dobe na verejnosti: ZMENIL imidž... Fúha, to je VÁŽNE on?

Robo Papp (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Robo Papp (42) sa kedysi na obrazovkách a v spoločnosti objavoval dosť často. Potom sa stiahol do úzadia a dnes žije rodinný život v dedinke pri Bratislave. No a odvtedy aj poriadne zmenil imidž. Spoznali by ste ho?

Robo Papp je slovenský spevák, ktorého hviezda vystrelila obrovskou rýchlosťou. V minulosti ho mohli ľudia evidovať ako moderátora v šou Tajomstvo mojej kuchyne, ktorú uvádzal po boku kuchára Gaba Kocáka. Odtiaľ však dostal po zhruba roku padáka. Z verejného života sa stiahol do úzadia a momentálne sa naplno venuje rodine.

Kedysi sa často ukazoval aj v spoločnosti, no teraz je to doslova výnimočná záležitosť. Nám sa ho však podarilo stretnúť na otvorení zábavného parku v Petržalke, kam prišiel aj spolu so svojou rodinkou. S manželkou Veronikou, synčekom Leom a dcérkou Izabelou. Tú má z predchádzajúceho manželstva s dcérou hudobníka Laca Lučeniča, Evou. No a odvtedy sa v jeho živote zmenilo mnoho. Dokonca aj vzhľad. Robo radikálne zmenil imidž a teraz je doslova na nepoznanie. Nechaj si narásť vlasy a inklinuje skôr k voľnejšiemu štýlu. Veď pozrite sami. Spoznali by ste speváka na ulici?

Otvorenie zábavného parku. Na snímke Robo Papp s manželkou Veronikou (Zdroj: Ján Zemiar)

Otvorenie zábavného parku. Na snímke Robo Papp s manželkou Veronikou a deťmi (Zdroj: Ján Zemiar)