Rozmary Heleny Krajčiovej: Prekvapí vás, na čo MÍŇA peniaze z herectva!

(Zdroj: Instagram H.K.)

BRATISLAVA - Helena Krajčiová (46), známa z mnohých televíznych projektov, je nielen skvelá herečka a speváčka, no je v prvom rade mama dcéry Aniky a syna Kryštofa, ktorých vychováva s manželom Martinom. A vyzerá to tak, že sú to práve deti, ktoré herečke robia najväčší prievan v peňaženke.

Herečka Helena Krajčiová na svoje dve deti, Aniku a Kryštofa, nedá dopustiť a ako každá mama by obom zniesla aj modré z neba. Počas skúšky čiernej komédie Mama umrela dvakrát, ktorá rieši otázku dedičstva a peňazí, nám herečka na otázku, na čo míňa najviac výdavkov prezradila, že práve pri deťoch sa nevie udržať. „Rozmýšľam. Akože momentálne podľa mňa, že najviac na deti, lebo to je nekonečný priestor, kde proste sypete a vlastne vám to neprichádza ako nejaká ujma, lebo tam to ide najľahšie, tam to človek veľmi nezvažuje. To je proste pre deti a máte v hlave, že toto je potrebné, tak to proste zaplatíte,“ odhaľuje súkromie herečka.

Zároveň však prezradila, že aj ona má svoje slabé miesta a poodhalila, na čom si najviac ulieta. „Veľmi rada by som si ulietala aj na zariadení bývania, aj na svojich veciach pre svoju potrebu, to znamená, že som celkom aj straka, takže veci čo sa týka zlata a nejakých lesklých predmetov, tak tam ma to niekedy zaveje. Ale...“ s úsmevom prekvapivo priznala, čo sa jej stáva čoraz častejšie.

Ako mama má prirodzené tendencie rozmaznávať svoje deti, no jedným dychom dodáva, že všetko im rozhodne nekúpi. „To nie, to jasné, že nie. To ja mám od rána požiadavky, že čo kúpiť. Ale keď sú to také nejaké prkotiny, tak rada im urobím radosť niečím, čo veľa nestojí. Pamätám si z detstva, že niekedy taká vec za dve eurá dokáže urobiť takú radosť, že tiež o tom až tak neuvažujem. Vidíte, že to to dieťa strašne chce a rada im doprajem také drobné radosti, ktoré ma nejako nezruinujú a ktoré sa dajú aj na niečo použiť,“ vysvetľuje herečka, ktorá má v tomto smere pre svoje deti veľké pochopenie. V rozhovore prezradila, čo svojim dvom ratolestiam kupuje najradšej a podelila sa aj o pomerne čerstvú skúsenosť. Inšpirujete sa?

Krajčiová - zlato a deti (Zdroj: NL/TH)