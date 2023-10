Tak TOTO je poriadny úlet: PŠTROS si to chcel rozdať so známou moderátorkou!

Halina Pawlowská (Zdroj: Tv Prima)

PRAHA - Istý pštros si vybral ako svoju "obeť" práve známu moderátorku. Doslova sa do nej zamiloval a chcel si to s ňou rozdať. Odháňať ho museli až piati chlapi!

Moderátorka a spisovateľka Halina Pawlowská najnovšie prijala pozvanie do českej relácie Souboj na talíři. A v nej sa podelila o naozaj zaujímavú až intímnu historku. Toto nezažije len tak hocikto!

Kuchárom Přemkovi Forejtovi a Honzovi Punčochářovi zadala navariť lečo. Počas príprav však zistili, že nemajú všetky ingrediencie, chýbalo im napríklad vajce. A práve vtedy sa jej vynoril v mysli vtipný zážitok z minulosti.

Halina Pawlowská (Zdroj: TASR-Štefan Puškáš)

„Ja mám teda príšernú pštrosiu historku,“ zneli Halinine úvodné slová. „Bola som v Afrike a zlomila som si tam nohu. Bola som tam s filmármi a odložili ma ako nepoužiteľnú do výbehu pštrosov. Jeden ten pštros ma videl pod stromom, zamiloval sa do mňa a chcel so mnou mať sex,“ zverila sa obľúbená spisovateľka.

„Päť chlapov ho muselo odháňať obrovským pádlom, aby dal pokoj. Často sa mi zacnie a hovorím si: To bola láska,“ dodala s úsmevom. Svojou skúsenosťou so pštrosom pobavila aj spomínaných kuchárov.