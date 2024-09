Slovenská herečka po ROZVODE: Súdna BITKA s exmanželom trvala 4 roky!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Hoci je Vlastina Svátková rodenou Slovenkou, ako herečka pôsobí predovšetkým v susedných Čechách. Tam sa napokon v roku 2016 aj druhýkrát vydala. Svoje áno povedala producentovi Jiřímu Kounickému, ktorému porodila aj syna Matyáša. Manželstvo dvojici vydržalo len 4 roky a dvojica v roku 2020 požiadala o rozvod.

Ten prebehol v novembri toho roku, no definitívna bodka za ich vzťahom padla len nedávno. A herečka musela na pomoc povolať právnikov. Dôvodom bola vraj jej naivita a prílišná dôvera v ľudí, ktorí sa po rozvode zrejme nezachovali tak, ako dúfala. Vo veci preto musel rozhodovať súd a ten vydal rozhodnutie po dlhých štyroch rokoch.

„Bola som veľmi naivná a verila som ľuďom, niektorým, tak som to musela riešiť s právnikmi. Boli to firemné veci spojené s mojim bývalým manželom. Doriešilo sa to len nedávno, ale už je to vyčistené a začínam znova. Skôr energicky sa to dočistilo a považujem to za dočistené,“ priznala českému Blesku Vlastina, ktorá okrem svojho ex, riešila cez právnikov aj stalkerku, ktorá jej roky znepríjemňovala život.

„Konečne sa nám podarilo cez všetky odvolania a cesty, ako sa tomu vyhnúť z jej strany, obviniť ju z troch trestných činov. Opäť sa odvolala, ale ja už to mám v sebe vyriešené. Podarilo sa nám ju všade zablokovať, aby prestala písať pod moje fotky a kontaktovať moju rodinu,“ dodala herečka.

Vlastina Svátková s exmanželom Jiřím Kounickým (Zdroj: Instagram V.S.)