STOPKA v Let's Dance pre Vinczeho: NEUVIDÍTE ani Adelu!

Adela Vinczeová a Viktor Vincze (Zdroj: Ján Zemiar)

Televízia Markíza už 2. októbra 2024 odštartuje veľkolepé Let's Dance turné, ktoré umožní všetkým fanúšikom megaúspešného formátu Let's Dance zažiť priamo v ich meste neopakovateľný večer s ich obľúbenou šou plný tanca, hudby, zábavy a úžasných kostýmov. Avšak, moderovať ho nebude dvojica Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková, tak ako sme boli zvyknutí. Viktora nahradila speváčka Tina.

„Teším sa, že ma televízia Markíza oslovila s ponukou účinkovať v tomto výnimočnom projekte, ktorý tu ešte nikdy nebol. Myslím si, že nás všetkých čaká veľký zážitok. Nielen nás účinkujúcich, ale aj publikum a ľudí, ktorí si kúpili vstupenky. Je to projekt, ktorý odjakživa prináša ľudom radosť a možnosť zažiť to celé naživo to ešte znásobí,“ prezradila speváčka Tina. Porota mala ostať bez zmeny, čo sľubovala aj samotná Markíza.

„Na všetkých podujatiach sa na porotcovskej stoličke objaví nekompromisný Ján Ďurovčík, ktorý bude doplnený ďalšími známymi osobnosťami ako sú Adela Vinczeová, Tatiana Drexler, Petra Polnišová, Vladimír Kobielsky a Atilla Végh," informovala ešte minulý týždeň televízia. No ako najnovšie vyšlo najavo, na turné neuvidíte ani Adelu. „Rozhodla som sa turné nezúčastniť,“ vyjadrila sa pre Aktuality.sk. Prečo dala Markíze košom však bližšie nekomentovala. Mnohí začali špekulovať, že to má práve súvis s Viktorom, uvádza ďalej portál.