Ján Slezák (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenský muzikálový herec a spevák Janko Slezák má za sebou účinkovanie v takých zvučných muzikáloch ako sú Vyznanie, Jánošík, či Na skle maľované a najnovšie famózneho herca obsadil Ján Ďurovčík do broadwayskej komédie Milujem ťa, ale… Skúšky sú v plnom prúde a nesú sa v znamení poriadnej driny, ale aj skvelej zábavy. „Áno, je tu veľká zábava, niektorých ľudí som doteraz nepoznal, ale máme takú spoločnú krvnú skupinu, tak to tu od začiatku funguje takto veselo. Hlavne preto, že všetci tu sú pripravení a sústredení, tak preto môže byť aj sranda, pretože je na to čas.“

To však nebol jediný dôvod, prečo na Ďurovčíkovu ponuku bez váhania kývol. „Čím ma to oslovilo? V prvom rade, je to broadwayské dielo, je to svetové dielo. Pre mňa je to trošku sklamanie, že je to hudobná komédia, že niekedy by som si rád od tej hudby aj odpočinul,“ prekvapuje svojimi slovami so smiechom Slezák a jedným dychom dodáva. „Ale hrozne ma to baví, lebo je to úplne niečo iné.“

Prečítajte si tiež Ján Ďurovčík chystá SVETOVÚ šou: Priniesol ju z Brodwaya… Hviezdiť budú iba 4 herci!

Na javisku sa však objavia len štyria herci, ktorí budú stvárňovať až 36 rozličných charakterov, a tak sa poriadne zapotia. Výnimkou nebude ani Janko Slezák, ktorý sa na skúškach vie poriadne zapotiť. Ten už nad tým len s úsmevom mávne rukou. „Za to môže pán Ďurovčík, lebo ten ma 25 rokov ´terorizuje´. Som mu dnes hovoril, či mieni so mnou urobiť niekedy niečo, kde sa potiť nebudem,“ hovorí so smiechom. Stvárniť niekoľko postáv za predstavenie dá zabrať aj takému skúsenému hercovi ako je Slezák. V jednej zo scén sa Janko pýši tým, že je perfektný chlap. My sme sa teda opýtali, akými vlastnosťami by mal disponovať perfektný chlap podľa samotného herca. Zaujímavé slová...

Ján Slezák poodhalil prípravu Ďurovčíkovho pompézneho muzikálu: Pohľad do zákulisia broadwayskej šou (Zdroj: NL/TH)