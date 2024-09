Legendárna kapela Olympic v SMÚTKU: Nečakaná SMRŤ českého hudobníka (†80)!

(Zdroj: Getty Images)

Smutnú správu oznámila kapela na sociálnych sieťach. „So zármutkom sme prijali nečakanú správu. V nedeľu 8. 9. zomrel Ladislav Chvalkovský. Niekdajší basgitarista skupiny Olympic. S Olympicom nahral piesne Slzy tvý mámy, Nebe nad hlavou, Slunce a ďalšie,“ uviedla kapela.

Hudobník v kapele pôsobil krátko, no zanechal výraznú stopu. So slávnymi hudobníkmi hral od mája do decembra 1973, no napriek tomu sa nezmazateľne zapísal do jej histórie, vďaka spomínaným hitom Slzy tvý mámy či Slunce.

Ešte pred Olympicom hral Chvalkovský v kapele Šest strýců Jiřího Korna, ktorá sprevádzala Helenu Vondráčkovú. Okrem toho pôsobil v kapelách Golem, Komety, Krystal, Rogers Band a Their Majesties. Česť jeho pamiatke!