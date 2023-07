Marta Jandová dcéru stále skrýva: PREBOHA, toto je naozaj KRUTÉ!

Marta Jandová sa stala mamou ako 39-ročná. Keď mala jej dcérka Marie 3 mesiace, nechala sa s ňou nafotiť profesionálnou fotografkou a snímky boli uverejnené aj v magazíne iDnes.cz.

Neskôr bola zas Maruška ako 16-mesačná hviezdou reklamy na plienky. Tiež vznikla séria fotografií, ktoré boli zverejnené v médiách. A v roku 2016 sa Marta s manželom Miroslavom a dcérou objavila dokonca na letnej akcii, kde pózovali fotografom.

Od tých čias ale dcérku už doslova skrýva. Dôvod prezradila na záhradnej párty svojho otca, speváka Petra Jandu z Olympicu. Pôvodne v jeho šľapajach totiž kráčať nechcela. „Spievanie mi nebolo blízke, pretože som nechcela byť stredom pozornosti, ako bol môj otec počas môjho detstva. Vadilo mi to,” prezradila pre Super.cz.

A teraz sa snaží brať ohľad na svoje dievčatko. „Zvykla som si a často to ani nevidím, ale potom sa zase človek začne báť, keď má dieťa, ktoré už vie čítať. Maruška si ešte našťastie nerozklikáva komentáre, ale trochu sa toho bojím. Je to i dôvod, prečo ju neukazujeme,” vyhlásila.

Za všetko môže naozaj krutý komentár, ktorý nemá nič spoločné s realitou. „Raz ma s ňou niekto vyfotil na ulici a hneď pod tým boli komentáre, že mám mongoloidné dieťa a také veci. Radšej nechcem, aby niekde boli jej fotky, pretože raz by si niečo také prečítala a duše detí sú krehké,” uviedla speváčka.

Ako speváčka uviedla, dcérku pripravuje na úskalia verejného záujmu., Nielenže má Marie známu mamu, ale sama vraj krásne spieva a už si aj zahrala v jednom filme. „Len teraz si začína uvedomovať, že jej mama je známa a začína ju to trochu zaujímať, možno by celkom rada niekde bola. Ale hovorím si, že ešte nie je v tom veku, aby to mohla posúdiť, či byť v nejakom časopise. Tá ochrana je skôr z dôvodu, aby jej niekto neublížil. Rada by som sa ňou pochválila, mám pekné dievčatko, ale bojím sa o ňu ako maminka,” povedala Marta.