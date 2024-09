Kronerová sa vrátila k zabudnutej, pre ženu bizarnej záľube: Priviedol ju k tomu otec!

Zuzana Kronerová (Zdroj: Maarty von B)

Herečka Zuzana Kronerová patrí dlhodobo k najobľúbenejším slovenským herečkám, a to nielen v Čechách, ale aj v zahraničí. Niet preto divu, že bude jednou z hlavných postáv nového seriálu Pressburg, ktorý sa bude na Dvojke vysielať už tento piatok o 21.25 hod. Herečka si tu vyskúša viacjazyčnosť, mala by rozprávať po maďarsky, čo jej údajne nie je úplne blízke. Napriek tomu o sebe tvrdí, že je polygótka a s jazykmi nemá problém, len je lenivá učiť sa ich. Napriek tomu vie perfektne česky, ale napríklad aj nemecky, anglicky, chorvátsky či rusky.

V sobotu bude hosťom v talkshow Petra Marcina Neskoro večer, kde okrem iného prezradí, aké hobby ju naučil jej milovaný otec. Jemu to však išlo o niečo lepšie, a tak sa Zuzka musí nanovo učiť všetko to, čo ju kedysi učil on sám. Neuverili by ste, že sa jej podaril aj obrovský úlovok! Nenechajte si Zuzanu Kronerovú ujsť v Neskoro večer už túto sobotu o 21.40 na Jednotke.

Neskoro večer - Kronerová (Zdroj: STVR)