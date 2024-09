Slováci sa predbiehajú v pomoci Kovačičovi: Za 16 hodín vyzbieral už vyše 260 tisíc eur!

Michal Kovačič, Adel Ghannam, Barbora Šišoláková (Zdroj: Facebook/Michal Kovačič)

Keď Michal Kovačič v sobotu oznamoval, že to je oficiálne jeho posledný deň v Markíze, dodal: „Od zajtra som teda definitívne voľný aj z pohľadu práva a tak môžem povedať, čo budem robiť ďalej,“ avizoval moderátor. A v nedeľu odhalil, čomu sa ďalej plánuje venovať.

Spolu s bývalou reportérkou RTVS Barborou Šišolákovou a exreportérom Televíznych novín Adelom Ghannamom rozbieha nový projekt 360°, aby podľa vlastných slov priniesol to, čo sa z televízii vytráca - kritickú férovú žurnalistiku. Peniaze na rozbeh zbiera v crowfundingovej kampani na Donio.sk.

Svetlo sveta uzrela len včera večer, no už teraz sa blíži k svojmu konečnému cieľu. Ten bol stanovený na 300 tisíc eur a časovo mala kampaň trvať 29 dní... Peniaze sa však zbierajú rekordnou rýchlosťou a Slováci sa doslova predbiehajú v pomoci Michalovi Kovačičovi a jeho kolegom.

Prvým míľnikom zbierky bolo 50 tisíc eur, no už za 3 hodiny sa podarilo vyzbierať omnoho viac. Druhý míľnik, teda 100 tisíc eur, bol pokorený do 21:30 a aktuálne je splnený aj tretí míľnik - 200 tisíc eur. Na konte aktuálne svieti takmer 270 tisíc eur, do splnenia konečného cieľu tak zostáva už len 30 tisíc eur.

(Zdroj: Donio.sk)