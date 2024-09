Herci, ktorých zlákal Ďurovčík do svetovej show: Ako sa nám skúša s režisérskym mágom!

Ján Ďurovčík na skúške muzikálovej komédie Milujem ťa, ale... (Zdroj: psc)

Skúšky predstavenia Milujem ťa, ale… sú už v plnom prúde. Ján Ďurovčík siahol po úspešnej brodwayskej hudobnej komédii, ktorú známy New York Times označil za najlepšiu komédiu súčasnosti. Je teda takmer isté, že osloví aj slovenského diváka, o ktorého priazeň sa budú uchádzať známi herci. „Na javisku sa objavia len štyria herci. Celkovo budú hrať až 36 rôznych charakterov, ktoré budú zobrazovať rôzne podoby vzťahovej lásky“, povedal režisér, ktorý je podpísaný pod najúspešnejšími muzikálmi, či už to bol Ôsmy svetadiel, Voda (a krv) nad vodou, Vyznanie, ktorý vyvolal doslova šialenstvo aj v Prahe. Nezabudnuteľný je aj Ďurovčíkov hudobno-dramatický projekt The Duchon's či baletné predstavenie Amadeus.

Ale poďme naspäť k pripravovanej hudobnej komédii. Alternovať v nej budú Ján Slezák, Peter Brajerčík, Martin Nikodým či Marek Rozkoš. Ženské zbrane zase vytiahnu herečky Liv Bielovič, Mária Schumerová, Emma Funtová či Radka Kopriva.Vtipné dialógy, humorné scénky ako vystrihnuté zo života, skvelá hudba, zvučné mená účinkujúcich a špičkový režisér sú zárukou úspechu. Lístky na premiéru koncom septembra či ďalšie predstavenia v bratislavskom Stars auditóriu si môžete kupovať už vopred na Predpredaj.sk . A čo na margo ponuky povedali niektorí herci?

