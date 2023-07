STRACH Doroty Nvotovej o syna (9): Desivá diagnóza... Je v nemocnici, ochrnula mu polka tváre!

Všetko to vraj začalo nevinne - pôsobilo to, ako bežné prechladnutie. No keď sa na piaty deň zdravotný stav 9-ročného Filipa zhoršil a ochrnula mu polka tváre, skončil v nemocnici na bratislavských Kramároch. „Dostal boreliózu napriek tomu, že vôbec neviem o tom, že by mal kliešťa. Bol iba v Bratislave a zrazu mu ju diagnostikovali,“ prezradila Novému času Nvotová.

„Nemal ani červený fľak po akomkoľvek kliešťovi. Najprv som si myslela, že ho prefúklo na kúpalisku. Spočiatku to vyzeralo ako zápal očných spojiviek a sťažoval sa na bolesti šije. Kým na to rodič hlavne príde, tak to trvá. Nám to trvalo celých päť dní. Ale keď mu ochrnula polovica tváre, vedela som, že je zle,“ priznala politička.

Okamžite brala svojho syna do nemocnice. Tam jej vysvetlili, že to, že mal kliešťa, si ani nemusel všimnúť. „Boreliózu totiž už vraj prenášajú aj larvy kliešťov, ktoré sú v podstate neviditeľné a tie sa prisajú a odpadnú tak, že človek ani nevie,“ dodala Dorota, ktorej syn leží na infekčnom oddelení už 13. deň. Našťastie jej lekári oznámili, že priebeh liečby by nemusel byť náročný a z choroby by sa čoskoro mal dostať.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram DN

Oveľa horšie boreliózu znášajú dospelí - tí sa na boreliózu liečia aj rok. „S Filipom v nemocnici cvičia a celkom dobre na to reaguje. Do toho s ním aj ja cvičím, takže si myslím, že to v pohode zvládneme,“ opísala hudobníčka. Okrem toho dostal jej syn aj antibiotiká. No ako bude liečba pokračovať po prepustení z nemocnice, ešte nevie.

Medzi mamičkami by však po tejto skúsenosti chcela šíriť osvetu. „Chcem, aby mamičky nezabúdali svoje deti "repelentovať", aby nedopadli tak, ako my. Nie je na to očkovanie, lenže sa tomu veľmi predísť nedá. Až tou spinálnou funkciou sa dá zistiť, či naozaj má tú chorobu, a to mu museli odobrať vzorku mozgovomiešneho moku,“ dodala Nvotová. Malému Filipovi prajeme skoré uzdravenie!