Radostná novinka známej Slovenky: V LETE si ideme po BÁBÄTKO!

Eva Cifrová (Zdroj: Instagram E.C.)

BRATISLAVA - Koncom leta minulého roka sa bývalej slovenskej playmate Eve Cifrovej splnil sen. Po umelom oplodnení priviedla 13. augusta na svet dcérku, ktorej s partnerom dali nezvyčajné meno Elaya. Po materstve túžila dlhé roky, no a hoci priznala, že je to omnoho náročnejšie, než čakala... Bude aj druhé!

Eva sa už neraz na sociálnej sieti Instagram zverila, že mamičkovské povinnosti sú náročnejšie, než predpokladala. Ako každá žena, i ona to musela zakúsiť na vlastnej koži. Samozrejme, dcérka sa pre ňu stala prioritou číslo jeden, no nedávno prezradila, že sa začala akosi zanedbávať a plánuje to zmeniť. Svojho času jej dokonca celkom zavarili aj fyzické bolesti a posťažovala sa na chrbát.

Eva Cifrová so svojou dcérkou (Zdroj: Instagram E.C.)

A o tom, aké to vie byť náročné, sa najnovšie opäť rozrozprávala v rozhovore pre týždenník Život. „Ja sa snažím užívať si to, aj keď je to extrémny "záhul", extrémna nevyspatosť a vyčerpanosť. To dieťa je v podstate malý terorista, ktorý vás týra," povedala s nadsázkou. Aj napriek tomu však svoju maličkú Elayu neskonale miluje a hoci má materstvo isté úskalia, bola by rada, ak by do rodinky pribudlo aj druhé dieťatko. A vyzerá to tak, že sa skutočne dočká!

Pre spomínaný magazín totiž prehovorila aj o tom, že na klinike, kde podstúpila umelé oplodnenie, ju "čakajú" ešte tri zmrazené vajíčka, pričom jedno z nich by si chcela nechať zaviesť už o pár mesiacov. „Inak v lete si ideme po ďalšie bábätko na kliniku. Ešte tam máme tri embryá zamrazené, tak dúfam, že sa nám to podarí na prvýkrát," vyjadrila sa Cifrová, no a my jej, samozrejme, prajeme, aby tento zákrok vyšiel a budúci rok sa mohla pýšiť krásnym titulom "dvojnásobná mamina".

Eva Cifrová (Zdroj: Ján Zemiar)