Herca Ľubomíra Pauloviča (†71) navždy zmenila postihnutá dcérka: S týmto sa NIKDY nezmieril!

Ľubomír Paulovič (Zdroj: archív LF)

Včera ráno šokovala všetkých správa o úmrtí 71-ročného slovenského herca Ľubomíra Pauloviča. Ten sa potýkal s dlhodobými zdravotnými problemámi. Úsmev z tváre mu však nikdy nemizol. Ani po tom, čo sa jeho tretia dcéra narodila s hendikepom. V otvorenej spovedi v roku 2013 nebohý herec porozprával o narodení, aj o živote s ňou. „Som mal pocit, že sa to vyvinie dobre, aj sa k nej s mojou ženou tak správame, že to bude dobré a je to dobré... Najskôr sme sa zľakli, ale to zľaknutie netrvalo dlho," zveril sa kedysi pre jojkársky TopStar. Dievčatko trpí detskou mozgovou obrnou, no prišla do milujúcej rodiny plnej optimizmu.

„Pre Dominiku boli prognózy také, že keby ich bol človek počúval, tak sa zahrabe pod čiernu zem. Že nikdy nebude hovoriť, nebude jej rásť hlava a tak ďalej. Dnes je múdrejšia ako tí, čo to hovorili. Pretože čo a ako sa vyvinie, je aj v našich rukách,“ vyjadrila sa Paulovičova bývalá manželka Helena pre denník Plus 7 dní pred 11 rokmi. Dcérka musela rehabilitovať, využívali aj vojtovu metódu. Prvých 7 rokov navštevovali rehabilitačné centrum a cvičili aj doma. Vynakladali tiež nemalé peniaze na liečebné kúry u susedov v Prahe. „Vyskúšali sme aj také zúfalstvá, ktoré by som už dnes nedala urobiť. Dali sme ju napichať botulotoxínom do svalov, ktoré boli spastické, aby sa uvoľnili,“ uviedla.

Pomohli jej najmä psychicky, podľa Paulovičových slov bola vždy dobre naladená, občas zamyslená, no málokedy ju zastihol smutnú. Dominika sa začala socializovať a neskôr chodila na klasickú základnú školu, kde ju deti prijali do svojho kolektívu. Aj keď sa začlenila a bola schopná žiť po boku zdravých i hendikepovaných ľudí, Paulovič sa nevedel zmieriť s jednou vecou. „Doteraz sa mi absolútne nepodarilo s tým zmieriť. Nie preto, že by som to nezvládol, ale preto, že ešte stále verím a dúfam, že sa to kamsi pohne, čo jej zdravotný stav a istý sebaobslužný proces troška vylepší,“ dodal.

(Zdroj: archív LF)