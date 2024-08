Pauloviča (†71) TRÁPILO ZDRAVIE: Zápal srdcového svalu... Zvažoval TRANSPLANTÁCIU!

Ľubomír Paulovič (Zdroj: TASR)

Ľubomír Paulovič patril k našim obľúbeným hercom, na nedostatok práce sa rozhodne nemohol sťažovať. Práve naopak - účinkoval v niekoľkých divadelných predstaveniach, nakrúcal seriál, režíroval... Okrem toho sa denne staral o svoju dospelú dcéru, ktorá je po mozgovej obrne odkázaná na pomoc najbližších. V roku 2017 ho však vysoké životné tempo dobehlo.

„Pred pol rokom som veľa pracoval. Mal som pocit, že to zvládnem, prišla do toho pľúcna choroba, ktorá prerástla do zápalu a z pľúc mi to prešlo na srdce, oslabilo mi to srdcový sval,“ prezradil v roku 2017 Paulovič. Zlyhávanie srdca bolo nezvratné, a preto herec v tom čase rozmýšľal aj nad jeho transplantáciou. Podľa odborníkov by mu to život predĺžilo o minimálne 12 rokov.

Či zákrok napokon podstúpil, nie je známe. Pred pár mesiacmi sa však opäť objavili informácie, že herca trápi zdravie. „Nie je žiadnym tajomstvom, že ma srdiečko už neposlúcha tak, ako by malo, takže som musel zvoľniť životné tempo. Celý život som veľa pracoval, natáčal filmy, hral divadlo a režíroval, trochu oddychu si už vo svojm veku aj zaslúžim,“ prezradil pred tromi týždňami pre čas.sk.