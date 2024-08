ZOMRELA slovenská operná speváčka: Do umeleckého neba odišla vo veku 61 rokov!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Do umeleckého neba odišla ďalšia významná osobnosť. Tento svet opustila vo veku 61 rokov...

Počas uplynulého víkendu tento svet opustili dve významné osobnosti z umeleckého sveta. Do neba odišla hviezda českého herectva Rudolf Jelínek. Vo veku 86 rokov zomrel v Banskej Bystrici hudobný skladateľ, výrazná osobnosť hudobného života a banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu Pavol Janíček.

A v nedeľu večer prišla ďalšia smutná správa. Navždy nás opustila slovenská operná speváčka Jana Kállayová Šomošiová. Mala len 61 rokov. Informoval o tom jej manžel, Martin Kállay na sociálnej sieti Facebook. Bližšie informácie o jej smrti zatiaľ nie sú verejne známe. Ľudia v komentároch pod príspevkom spomínajú, že prehrala boj so zákernou chorobou. Smúti za ňou i moderátorka Alena Heribanová. „Drahá Janka, nemôžem tomu uveriť," napísala, keď sa dozvedela o jej odchode na druhú stranu. Aj herečka Jana Hubinská: „Nemôžem uveriť, úprimnú sústrasť.“ A pridala sa aj speváčka Beata Dubasová: „Je mi to nesmierne ľúto. Nech odpočíva v pokoji,“ vyjadrila sa zronene.

„Maco, úprimnú sústrasť, odišla jedna nesmierne milá dobrá, láskavá, krásna a talentovaná žena, ktorá svojmu okoliu, priateľom robila vždy len radosť. Také slniečko. A žiaľ, odišla veľmi skoro. Je obdivuhodné, koľko mala v sebe sily, ale to aj vďaka tebe, ktorý si pre ňu robil aj nemožné. Vedela som, že už odchádza, ale keď je to teraz tu, neviem si predstaviť že sa už nestretneme, že už nebudem počuť jej krásny hlas, že sa nebudeme tešiť jedna z druhej. Janka, už ti je teraz dobre, leť si na svoj obláčik do neba, tebe je už dobre, na rozdiel od nás, ktorí sme tu ostali bez teba,“ venovala dojímavé slová Halina Bartfayová, dcéra známeho sochára.

(Zdroj: Facebook M.K.)

Speváčka tvorila pár dlhé roky s hudobníkom Dodom Dubánom (†38), ktorý sa z ich rozchodu nespamätal. V roku 2004 sa tajne vydala za syna známeho fotografa Karola Kállaya - Martina, prezývaného aj Maco. O uzavretí manželstva nevedeli ani ich priatelia. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Jana Kallayová Šomošiová (Zdroj: Youtube)