Recepčná Monika z markizáckej Mamy: Aha, tento fešák je jej MANŽEL... Ich vzťah začal TRAPASOM!

Petra Blesáková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Herečka Petra Blesáková (35) sa minulý rok v júni vydala. Áno povedala bankárovi Matejovi, ktorého v týchto dňoch priviedla aj do spoločnosti. Aha, tento fešák je jej manžel a... Ich vzťah začal trapasom!

Aj herečka Petra Blesáková prijala pozvanie na utorkovú slávnostnú premiéru dlhoočakávaného filmu o mafiánskom bossovi Mikulášovi Černákovi - Miki. Slovenskú novinku si prišla pozrieť v spoločnosti svojho manžela Mateja, ktorému povedala áno minulý rok v júni. Pozrite, ako to dvojici spolu pristane.

Petra Blesáková s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)

Zaujímavosťou je, že ich vzťah začal trapasom. Herečka, ktorá v markizáckom seriáli Mama na prenájom stvárňuje recepčnú Moniku, to v minulosti prezradila v Teleráne. S Matejom sa zoznámila v banke, riešil jej hypotéku. „Dokonca sa mi podaril taký malý trapas. My herci sme takí kontaktní, my sa radi zvítame, pobozkáme na jedno líčko, na druhé... A tým, že som tam už tak pravidelne chodila, už som ho vnímala ako kamaráta, tak som mu priniesla nejaké dokumenty a automaticky som ho proste pobozkala,” priznala.

A svojím konaním Mateja dokonale zaskočila. „On len zostal obarený stáť, že toto ešte od klientky nezažil. Tak si ho doberali všetci kolegovia. Ja som tiež zostala len v takom šoku a rýchlo som utekala,” priznala Petra. No zdá sa, že aj jej bezprostrednosť bola to, čo sa mladému bankárovi na nej zapáčilo. Napokon z toho totiž vznikol vzťah.

Petra Blesáková s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)