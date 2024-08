Zvodné VIDEO Verešovej (44) s kamarátkou: Chcela byť SEXI, otrčila zadok... Zlízla si KRITIKU!

Andrea Verešová (Zdroj: Ján Zemiar )

Andrea Verešová si s rodinkou užíva dovolenku na gréckom Mykonose. Pevninu po pár dňoch vymenili za jachtu, ktorou sa plavia po mori a vychutnávajú si nielen slnko a sviežu vodu, ale aj súkromie. Práve na lodi vzniklo aj mnoho fotiek, ktorými sa niekdajšia najkrajšia žena Slovenska pochválila na sociálnej sieti Instagram.

Záber z oddychovej siete v červených plavkách, fotka v titerných bikinách z okraja paluby... Doposiaľ podobné príspevky veľa rozruchu nevyvolávali. No už posledný zo spomínaných vyvolal namiesto pochvaľných reakcií kritiku. „Pani Andrea, čo je vašim cieľom zverejňovaním týchto záberov?“ pýtala sa sledujúca. „Zmeňte stylistu a buďte luxusná dáma. Takto asi sama tušíte, koho inšpirujete,“ dodala s tým, že pripomína lacnú karikatúru samej seba.

Skutočná lavína kritiky sa však na Verešovú zvalila až po zverejnení najnovšieho videa. Na tom spolu s kamarátkou pózujú odzadu, na sebe majú plavky, ktoré doslova pôsobia ako len zopár zviazaných šnúrok... Vyzerajú akoby na sebe ani nič nemali. No a tu sa už negatívnych komentárov objavilo podstatne viac.

„Krásny pohľad, o tom niet pochýb, ale čo za hodnotu to vlastne predáva? Chcete, aby z vás ľudia boli nadržaní?“ pýtala sa jedna zo sledujúcich a pridala sa ďalšia. „Postava klobúk dole, ale sorry, nie je to už moc? O chvíľu tu budete nahá pobehovať. Máte to za potreby?“ A ďalšia: „Toto vyzerá veľmi lacno.“ Mnohí si myslia, že takto by sa ukazovať nemala. Ona má však na vec iný názor.

Podobné zábery odôvodňuje tým, že je modelka, manažérka, filantropka a návrhárka - spoluvlastní zmódnu značku, ktorá aktuálne navrhla aj tieto plavky, ktoré na lodi prezentuje. Zároveň chce ako bývalá Miss ukázať, že aj žena po 40-ke môže vyzerať dobre a nemusí sa hanbiť za svoje telo. V neposlednom rade chce byť stále atraktívnou aj pre svojho manžela. No ak si to vyžaduje práca, vie byť aj serióznou dámou.