Natália Germáni 11 mesiacov po pôrode: Ukázala letnú formu!

Natália Germáni (Zdroj: Ján Zemiar)

Natália Germáni je žiadanou slovenskou herečkou. Jej talent si všimli aj v susedných Čechách, keď ju Natálie Císařová obsadila do drámy s názvom Jej telo. Jej herecký výkon v spomínanom počine bol obdivuhodný. A práve kvôli nemu musela byť jej postava tip-top. Po tom, čo snímku nakrútila, otehotnela. Svoje druhé tehotenstvo sa jej darilo tajiť neuveriteľných 7 mesiacov. Minulý rok v auguste priviedla na svet druhorodenú dcérku, ktorej dali s manželom Martinom Valihorom nezvyčajné meno Vesa.

Prvá dcérka Zuna (4) sa tak už 11 mesiacov vytešuje zo svojej malej sestričky. Mnohé mamičky to poznajú, že dostať sa naspäť na svoju pôvodnú váhu nie je také ľahké. Ako herečka aktuálne priznala, už je opäť vo forme. „Vesa Valihora, vďaka za tohtoročnú letnú formu. Dotiahli sme to skoro tam, keď som 3/4 roka 6x do týždňa cvičila a box pred filmom Jej telo. 11 mesiacov a dala si ma do rovnakého shape-u! A Zuni na ihriskách uzatvára tento cardio-silový okruh! Ďakujem naozaj!" priznala na sociálnej sieti Instagram, kde priložila ako dôkaz aj fotku v plavkách. Tú nájdete v galérii.