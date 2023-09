PORNOscény Natálie Germáni: Netrúfla si na všetko... Táto ju zaskočila!

Natália Germáni vo filme Jej telo (Zdroj: Youtube/Totalfilm.cz.)

BRATISLAVA - Natáliu Germáni (30) budete môcť onedlho vidieť v zaujímavej hereckej úlohe vo filme Jej telo. Ukáže sa v úlohe úspešnej športovkyne, ktorú vážne zranenie privedie k pornobrandži. Ako je známe, horúce scény natáčala so svojím manželom Martinom Valihorom (47). Avšak, neodvážila sa na všetko!

Natália Germáni je úspešná slovenská herečka. Objavila sa už v mnohých filmových i seriálových počinoch. Najnovšie si jej herecký výkon fanúšikovia budú môcť pozrieť v česko-slovenskom filme Jej telo, ktorý bude mať premiéru v novembri.

Režisérka Natalie Císařovská sa inšpirovala príbehom úspešnej športovkyne Andrey Absolonovej, ktorá kedysi reprezentovala Česko v skokoch do vody. Neskôr, kvôli vážnemu zraneniu, s vrcholovým športom musela prestať a stala sa z nej pornoherečka Lea De Mae.

Jej životného príbehu sa ujala spomínaná herečka, ktorá má podľa Císařovskej v sebe presne takú dravosť, ako pre túto úlohu hľadala. Horúce zábery Natália nechcela natáčať s nikým iným, než so svojím manželom Martinom Valihorom. Avšak, netrúfla si na všetko!

„Musím Natáliu obdivovať za to, že ide s kožou na trh... Sama síce netočila explicitne žiadne pornoscény, ale bola pred kamerou skoro nahá a bola so svojím telom všetkým na obdiv. Myslím, že to ale nikdy nebolo samoúčelné. Nechcela som byť lacno šteklivá, ale naopak, je v tom tá bolestivá vec a zvláštny exhibicionizmus,“ vyjadrila sa samotná režisérka.

Germáni mala spočiatku z filmu strach, ale nakoniec sa nechala prehovoriť a ostré snímky za ňu natáčala dablérka. Presnejšie išlo o pornoherečku Alexis Crystal, ktorá sa tým pochválila aj na sociálnej sieti Instagram.

