Germani OTVORENE o druhom pôrode: Dcérka sa narodila PREDČASNE!

Natália Germani (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská herečka Natália Germani prehovorila o svojom druhom pôrode. Jej dcérka Vesa sa vraj prišla na svet predčasne, no a v rozhovore nám prezradila aj to, či bolo druhé dieťatko v pláne...

Dnes už dvojnásobná mamička Natália Germani sa pred niekoľkými mesiacmi zhostila jej doposiaľ najnáročnejšej hereckej výzvy. Stalo sa tak vo filme Jej telo od režisérky Natálii Císařovskej. A na premiére drámy, ktorá je inšpirovaná skutočnou udalosťou, nám porozprávala okrem jej zážitkov z nakrúcania aj o tom, ako prebiehal jej druhý pôrod.

Keďže herečka v jej veľkolepý deň prišla do spoločnosti aj s malou dcérkou Vesou, nedalo nám nespýtať sa na to, ako zvládala pôrod a v či bol oproti tomu prvému iný. „Nepovedala by som, že to bolo iné,“ začala na úvod a vzápätí otvorene prišla s tým, že jej dcérka prišla na svet predčasne. „Prebehol trošku skôr, ako sme očakávali. A asi jedine v tom, že už som ako keby bola taká vyrovnaná matka a už som vedela, že čo ma čaká, takže nebola som v strese, bola som pripravená takmer na všetko, takže ani táto okolnosť ma nevyviedla z miery,“ prezradila Natália pre Topky.sk.

Hoci sa jej dcérka Vesa narodila o 3 týždne skôr ako mala, všetko prebehlo bez komplikácii, ako uviedla aj samotná herečka. „Som rada, že je na svete a sme zdraví,“ dodala kráska, ktorá sa zo cťou popasovala aj s neľahkou hereckou výzvou, kedy počas jedného filmu, nielenže ukázala svoje telo v plnej kráse, ale taktiež sa musela predviesť vo viacerých hereckých polohách, čo nám Natália priblížila aj v našom rozhovore.

