Mrazivé slová známeho Slováka: Mal byť PRVÝM CIEĽOM strelca zo Zámockej… Moja dcéra a ja sme mali šťastie!

BRATISLAVA - Masaker, ktorý sa stal v stredu večer pred bratislavským barom Tepláreň, u nás nemá obdobu. Len 19-ročný Juraj zavraždil 2 mladých mužov, išlo o zločin z nenávisti voči LGBTI komunite. Okrem nich strelec plánoval útok aj na ortodoxných Židov, ktorí oslavovali sviatok Sukot len pár metrov odtiaľ. Medzi nimi bol aj známy slovenský stand-up komik Michael Szatmáry (47). On a jeho dcéra mali obrovské šťastie!

V stredu večer Slovenskom otriasla správa o dvojnásobnej vražde v centre Bratislavy. Ako sa ukázalo, išlo o zločin z nenávisti voči LGBTI komunite. Strielať mal len 19-ročný Juraj, ktorý mal celý masaker dobre naplánovaný. Podľa manifestu, ktorý zverejnil na sociálnej sieti Twitter, mal však pôvodne trochu iné plány.

„Ak by mu priali okolnosti, začal by - podľa vlastných plánov - zabíjaním v budove, v ktorej sa stretávajú niektorí ortodoxní Židia a až odtiaľ sa hodlal presunúť k Teplárni,“ informoval bloger Radovan Bránik, ktorý strelcov manifest čítal. Obrovské šťastie v nešťastí mal známy slovenský stand-up komik Michael Szatmáry s dcérou. V čase streľby sa totiž nachádzal na mieste, ktoré bolo strelcovym prvým plánovaným cieľom.

Komik je hrdým Židom a v čase masakra oslavoval len pár metrov od Teplárne s ostatnými členmi komunity Sukot - jeden z troch židovských pútnických sviatkov. K hrozivej udalosti, ktorá sa stala na Zámockej ulici v Bratislave sa vyjadril o niekoľko hodín neskôr na sociálnej sieti Facebook. A z jeho slov mrazí.

„Som Žid, nie gay ani lesba. Som Žid, a tak ako gay ani lesba, nemôžem zato, že som sa taký narodil. Považujem sa za slušného a tolerantného človeka, ktorý dodržuje zákony, neubližuje druhým a snaží sa žiť podľa desiatich prikázaní. Som iný? Možno. Ale tieto vlastnosti ma robia iným, tak som na to hrdý,“ začal Szatmáry.

„Tentoraz som mal ja a moja dcéra šťastie. My Židia sa totiž verejne nestretávame často, máme strach z nenávisti. Minulosť aj prítomnosť nám totiž neustále pripomínajú, že sme najnenávidenejšia menšina na svete. Členovia LGBTI komunity sú tiež iní. Sú ale tiež mnoho ľahší cieľ ako my,“ zhodnotil Michael.

Galéria fotiek (5) Zdroj: RTVS

„Slovenský terorista plánoval podľa šialeného manifestu vraždiť Židov, LGBTI ľudí, vládu, jednoducho všetkých, ktorí môžu za jeho zbytočný život. Terorista je mŕtvy. Bude odteraz svet lepší? Jasné, že nebude. Podobných ako on, behá po Slovensku určite ešte mnoho. Svet nebude lepší, pokiaľ ľudía zostanú ticho, pokiaľ nepochopia, že rozdiely spájajú,“ pokračoval.

Szatmáry hlavne upozorňuje na to, aby ľudia nezostali ticho. Lebo ticho rovná sa smrť. „Svet nie je čiernobiely, ani hnedý či červený. Je farebný, dúhový a preto je krásny. Nie sú to Židia ani LGBTI ľudia, ktorí ohrozujú Slovensko. Sú to všetci tí, ktorí doteraz len nadávali, kričali, nenávideli, ľudia ako Krajčík, Harman, Brejvik. Alebo ľudia, ktorí čušia ako vši, keď vidia nespravodlivosť, neprávosť. Títo ľudia legitimizujú zlo,“ myslí si komik.

„Moja dcéra a ja sme mali šťastie. V čase streľby sme boli aj s členmi komunity a oslavovali Sukot len pár stoviek metrov od Teplárne. Sviatok, ktorý oslavuje radosť zo života. Kiež by ho mohli s nami zdieľať aj chalani, ktorí nikdy nikomu nič neurobili, len si prišli dať drink do kaviarne. Volali sa Matúš a Juraj a na rozdiel od vraha, na ich mená nezabudneme,“ dodal.