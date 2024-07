Česká TANS moderátorka po roku OPÄŤ sama: KRACH manželstva so ženou... NEVERA!

(Zdroj: Instagram L.K.)

Svadba Lenky Královej a jej priateľky Nely sa konala 8. augusta minulého roka. A nešlo len o registráciu, ako je pri pároch rovnakého pohlavia u našich susedoch možné, ale o normálnu svadbu. Dôvodom je fakt, že hoci Králová pred rokmi prekonala hormonálnu liečbu a ďalšie operácie, vďaka ktorým dnes vyzerá ako žena, oficiálne je stále mužom.

Prirodzenie má totiž stále mužské, a tak má v občianskom preukaze meno Král a ako pohlavie uvedené: mužské. No hoci všetko v ich vzťahu vyzeralo harmonicky, aktuálne moderátorka priznala, že je koniec. „Naše manželstvo s Nelou v týchto dňoch krachuje. Je mi to veľmi ľúto. Veci nabrali rýchly spád. Od dnes už spolu nebývame,“ priznala na sociálnych sieťach Lenka.

„Nelinku mám stále veľmi rada. Prežili sme spolu nádherné tri roky - boli šťastné a harmonické. Bohužiaľ som bola neuprímná sama k sebe. Mám za sebou dva veľmi ťažké mesiace - plné bolesti, sĺz a terapie. Uvedomila som si počas nich v plnej sile, že prechovávam hlboký cit k niekomu inému. K niekou, s kým to začalo ako priateľstvo, ale také to, že máte pocit, že sa s tým človekom poznáte snáď tisíc rokov a že ste si s nikým ešte tak nerozumeli. Nikdy to neprerástlo do ničoho viac. Boli len občasné schôdzky raz za pár mesiacov a rozprávanie sa o všetkom možnom - vo všetkej počestnosti. Nerobila som to Nele za chrbtom, otvorene som jej o tom hovorila,“ priznala moderátorka.

„Postupom času ale Nela asi vycítila nejaké ohrozenie a pred dvomi mesiacmi mi povedala, že si praje, aby som s dotyčnou prerušila kontakt. Ja som sa z toho ale úplne zložila, čo ma samu prekvapilo. Od tej doby snáď nebol deň, kedy by som neplakala. Vďaka tomu som si pomaly začala uvedomovať, ako sa veci vlastne majú a ako veľmi silný cit tam je. Skrátka, že milujem niekoho iného. Aby to bolo ešte zamotanejšie, tak dotyčná niekoho má a ja vlastne neviem, či by o mňa vôbec mala záujem. Viem, budete si hovoriť, že som sa asi úplne zbláznila. Možno áno,“ vysvetlila Lenka.

„Je mi veľmi ľúto, čo som Nelinke týmto spôsobila. Milovala ma úprimne a hlboko. Nikdy nebolo mojim zámerom jej takto ublížiť. Bude mi veľmi chýbať. Bola aj cez to všetko slniečkom môjho života,“ dodala.