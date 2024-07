MEGA zlom v živote Mamby: NECHUTNÁ správa od fanúšičky ju zlomila na kúsky!

Mamba Dasha (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo herečka a speváčka Mamba Dasha Šarközyová (34) verejne priznala, že nie je spokojná so svojou postavou. Jej vlastné myšlienky jej nedovolia obliecť sa tak, ako by chcela a schováva sa za veľkým oblečením. A nechutná správa od "fanúšičky" ju dorazila... Zlomila ju na kúsky!

Mamba pred pár dňami priznala, že keď sa odhodlala si dať na seba kraťasy a tielko, po chvíli ju jej psychika úplne zničila. „Keď som v obchode prechádzala medzi regálmi, cítila som sa katastrofálne... Totálny diskomfort a v hlave mi išlo: "máš tučné ruky, máš tučné nohy, celulitída, nohy sa ti trasú, keď chodíš, pod tielkom ti je vidno brucho, na chrbte máš tuk... ako si sa mohla takto obliecť?" A viete čo? Ani nemám čo k tomu napísať, nezvládla som svoj vlastný tlak," priznala vo videu na sociálnej sieti Instagram.

Odhalila tak fanúšikom svoju 13. komnatu, s ktorou už nejaký čas bojuje. No namiesto pochopenia a podpory, sa od jednej zo svojich sledovateliek dočkala len bodnutia do otvorenej rany. V schránke jej totiž pristála správa, ktorá ju doslova zlomila na kúsky. „Daši, si pekná, ale prečo sa nesnažíš skryť kilá navyše. Tvár máš veľmi opuchnutú a nie si to už ty,“ napísala istá slečna, ktorá už viac nešpecifikovala, ako si predstavuje, že by si tie prebytočné kilá na tvárí mala schovať.

Mamba priznala, že ju táto správa veľmi zasiahla, no zároveň v nej nastal potrebný zlom. Uvedomila si totiž, že sa už viac nechce skrývať. „Roky som sa snažila naučiť ľúbiť samu seba. Lebo neľúbila som. Toľko škaredých slov, ktoré som sama sebe povedala. Až kým to konečne po tejto správe prišlo. Ľúbim sa, ľúbim sa... Dlho mi to trvalo. Ľúbim sa takú, aká som, lebo toto som ja,“ povedala vo videu.

„Bola som to ja, keď som bola mladá a chudučká. Som to ja teraz, so svojimi nedokonalosťami. A budem to ja aj o 30 rokov. Moje telo je len malá súčasť môjho výzoru. Jeho zmeny, vývoj a starnutie sú prirodzené procesy. Je to moja duša, ktorá ma robí krásnou. Iskričky v očiach, lebo milujem život, smiech, pojašenosť a hlavne dobro v srdci. O 30 rokov možno nebudem mať dokonalý zadok, ale určite budem mať krásnu dušu. Lebo moja duša je večná,“ pokračovala Mamba s tým, že sa bude vždy rovnako smiať, plakať a bude mať rovnakú detskú radosť zo života... Lebo to je to, čo ju definuje, nie čísla na váhe.