Známy Slovák žije v STRACHU: Vyhrážky LIKVIDÁCIOU... Prípad rieši polícia!

(Zdroj: Tv Joj)

David Key je známy svojim extravagantným obliekaním a vystupovaním. Dokazuje to pravidelne na sociálnych sieťach, aj vo svojej tvorbe a naposledy aj v jojkárskej šou Bez servítky. No a práve po odvysielaní kulinárskej relácie odštartovalo spevákovi hotové peklo. Začali mu totiž chodiť výhražné správy... A teda poriadne drsné.

„Na vyhrážky a hejty som spravila zvyknutý, bohužiaľ, moja práca a povedomie u ľudí to prináša, čo však začalo v tomto období, prekročilo hranice až tak, že to musí riešiť polícia,“ priznal pre Topky.sk. Správy typu: "Nevychádzaj von do mesta, pozeraj okolo seba radšej, lebo ma stretneš, hnusný bu*erant, zničíme ťa..." boli na dennom poriadku. Tie ešte ignoroval...

„Ale neskôr mi začalo naraz písať niekoľko nielen fejkových účtov, ale normálne aj s menami a fotkami, že si mám dávať pozor, že pravdepodobne sa chystá moja likvidácia, netuším čo tým pojmom myslia, avšak je to dosť vážne,“ opísal nám David. „Neskôr mi napísal nie anonymne človek, ktorý tvrdí, že existuje skupinka ľudí, ktorí ma chcú zlikvidovať a ešte na tom aj zarobiť na platenej platforme,“ šokuje Key.

„Dopredu hovorím, že som kontaktoval nielen políciu, ale aj právnikov dvoch, ktorí to riešia. Ja som silný a mám silný tím ľudí, chválabohu, ale to tak iní ľudia, influenceri, ktorí by toto psychicky nezvládli. Je vo svete veľa zla a zákernosti, ľudia páchajú samovraždy. Chcem apelovať na verejnosť, aby prestali s nenávistnými vyhrážkami, atď. Pretože to zachádza priďaleko,“ dodal spevák s tým, že s políciou našli cestu, ako situáciu vyriešiť. „Ale aby som sa bál chodiť na ulicu a o svoju rodinu. Opakujem, zašlo to priďaleko.“

(Zdroj: Instagram David Key)