Krásna NOVINKA Tomáša Bezdedu: Syn oslavuje rok a... DRUHÉ DIEŤA je na ceste!

Tomáš Bezdeda s manželkou Ivanou a synom Jakubom (Zdroj: Instagram I.B.)

BRATISLAVA - Spevák Tomáš Bezdeda (38) prežíva najkrajšie obdobie svojho života. 20. júna oslávil jeho prvorodený syn Jakubko 1. narodeniny a... Teraz sa pochválil ďalšou novinou - s manželkou Ivanou čakajú druhé bábätko. A opäť to bude chlapček!

Z Tomáša Bezdedu sa stane dvojnásobný otec. Radostnú novinku zverejnila jeho manželka Ivana na sociálnej sieti Instagram. Tam sa podelila o fotky z 1. narodeninovej oslavy malého Jakubka, ktorú zjavne spojili rovno aj s odhaľovaním pohlavia ich druhého potomka. Doposiaľ pritom verejnosť netušila, že spevák a jeho polovička sú opäť v očakávaní.

Torta s levíkom napokon odhalila, či krásna Ivana nosí pod srdcom chlapčeka alebo dievčatko - korpus bol modrý, a tak Jakubko dostane bračeka. „BabyBoy č. 1 oslavuje 1 rok. A BabyBoy č. 2 je na ceste. Bude to doma značná prevaha,“ napísala k záberom pani Bezdeda a doplnila hashtag Family of four, čo v preklade znamená štvorčenná rodina. Gratulujeme!