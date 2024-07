Karin Haydu (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Karin Haydu je už nejaký čas spoločne s hercom Vladom Kobielskym tvárou jedného z najväčších e-shopov s okuliarmi, ktorý má svoju kamennú predajňu aj v Bratislave. Pre herečku je to doslova splnený sen, nakoľko sú to práve okuliare, na ktorých si Karin poriadne ulieta!

Karin Haydu patrí k najkrajším ženám nášho šoubiznisu. V mladistvom móde ju určite drží aj jej mladší partner, s ktorým prežíva krásne chvíle a bola by rada, keby nikdy neskončili. Vždy dobre oblečená herečka, ktorej pristane snáď všetko, nedá dopustiť na módny doplnok, ktorým sú okuliare. Má ich hneď niekoľko a strieda ich podľa oblečenia či nálady. „Mám ich nesmierne veľa, sú to krásne módne doplnky, mnohé z nich sú samotné aj šperkom, ale praktickým, lebo ich naozaj potrebujem na čítanie. Ale nosím aj šošovky, ale tie sa snažím vytesniť, čiže len vo chvíľach, kedy nemôžem mať okuliare, pri moderovačkách, alebo keď idem na kameru a podobne,“ prezrádza sexi herečka.

Herci sa však kvôli úlohám v divadelných predstaveniach či televíznych seriáloch častokrát potýkajú aj so zmenou vizáže. Rôzne kostýmy, zmenený účes či parochne dokážu urobiť divy a zmeniť človeka na nepoznanie. Vo filmoch sme častokrát videli aj hercov, ktorí používali dokonca farebné šošovky a ich oči zrazu získali celkom iný, častokrát neodolateľne zvodný či naopak hrozivý výraz.Hoci sme Karin neponúkli žiadnu hereckú rolu, rada súhlasila s nápadom vyskúšať si rôzne farebné šošovky. Chceli sme totiž vedieť, ako farba očí dokáže zmeniť človeka a dodať mu celkom iný "look". Pozrite si video i fotky vo fotogalérii, možno vás to inšpiruje k tomu, že farebnými šošovkami sa rozhodnete zvýrazniť či jemne korigovať svoje oči aj vy.

Karin Haydu so zmenenou FARBOU očí: Fíha, ako úplne iný človek! (Zdroj: NL/TH)