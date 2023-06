Slovenská moderátorka odhodila zábrany: Za FOTO HORE BEZ ju zhejtovali!

BRATISLAVA - Slnečné lúče a teplé počasie si začala užívať aj slovenská moderátorka Katarína Balážiová (30), ktorú všetci poznajú pod prezývkou Becca. Tá na dovolenke odhodila zábrany a opaľovala sa hore bez. Hejteri sa do nej pustili ako supy, no ona sa len tak nedala!

Slovenská moderátorka Katarína Balážiová si taktiež pomaly, ale isto začína užívať prichádzajúce leto. Pracovné povinnosti hodila za hlavu a na dovolenke v Grécku konečne oddychuje. Keďže zrejme nechcela mať vrchnú časť svojho tela s opálenými pásikmi, odhodila plavkovú podprsenku a chytala bronz bez nej...

Pri opaľovaní sa nezabudla ani cvaknúť a fotografiu hore bez zavesila aj na sociálnu sieť Instagram. „Takto som ležala posledné dni. Verte mi, ľudia videli už zaujímavejšie veci ako moju hruď,“ poznamenala Becca s humorom pod vlastným záberom. Na sebe mala len spodný diel plaviek a svoje prsia zakryla knihou.

Galéria fotiek () Katarína Balážiová sa ukázala hore bez

Zdroj: Instagram K.B.

No aj tak sa jej odvážneho záberu viacerí hneď chytili a moderátorka sa hejtom nevyhla. „No nič moc na tej hrudi nie je. Nič v zlom,“ znel komentár od istého muža. Katarína sa však ani takýchto urážok nezľakla a úder trefne opätovala. „Ani nič moc komentovať hrude žien v roku 2023,“ odpísala mu.

No akoby to neprajníkom nestačilo, zamerali sa aj na druh jej plaviek. „Tie bombarďáky sú hrozné, Becca,“ rypol si ďalší. A ani v tomto prípade plavovláska nezostala ticho. „Tak ich nemusíš nosiť a je to vybavené,“ podotkla. Moderátorka aj napriek ďalším urážkam, ktoré boli adresované na jej telo či oblečenie, vždy zostala nad vecou.