Nečakané rozhodnutie slovenskej moderátorky: Odchod do Ameriky!

Katarína Balážiová alias Becca (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA/NEW YORK - Iba pred pár dňami slovenská moderátorka Katarína Balážiová alias Becca prekvapila novinkou zo svojho súkromia. Nečakane si zbalila kufre a odišla do Ameriky. Toto je dôvod!

Katarínu Balážiovú živí jej nevšedný hlas. Pred časom sa ukázala v úlohe moderátorky markizáckej šou Bez ruže, ale mohli ste ju každodenne počuť aj z jedného slovenského rádia. To je už na istý čas minulosťou! Becca si totiž pred pár dňami zbalila svoje veci a kúpila letenku do Ameriky. Vydala sa do sveta úplne sama!

„Ja som celý život chcela ísť niekde takto žiť a chcela som sa kedysi presťahovať do New Yorku, keď som pozerala Priateľov, Sex v meste a rôzne ďalšie seriály a filmy, ktoré sa tu diali. Teraz mi to nejako napadlo, že možno teraz je tá vhodná chvíľa,” zverila sa pre Topky.sk.

(Zdroj: Archív K.B.)

Nás zaujímalo, čo podnietilo jej rozhodnutie. „Moja angličtina je nie úplne dobrá, necítim sa v nej vôbec komfortne, takže som sa rozhodla odcestovať na celý mesiac a ísť sem do školy,” vyjadrila sa. Už oddnes opäť zasadne do lavice. Vyučovanie trvá 6 hodín denne a 5 dní v týždni. „Je to celkom intenzívny kurz,” dodala.

Z tohto nápadu je veľmi nadšená a teší sa na všetko nové, čo jej táto skúsenosť prinesie. Predsa len, odcestovať sama na druhý koniec zeme, to chce predsa poriadnu odvahu! „Je to to najlepšie, čo som pre seba mohla urobiť,“ vyznala sa Becca. Nie je žiadnym tajomstvom, že moderátorka v poslednom období prežívala náročnejšie životné obdobie.

(Zdroj: Archív K.B.)

Fanúšikovia však nemusia smútiť! V rádiu, v ktorom pracovala, nedala výpoveď. Vyšli jej v ústrety tak, ako sa len dalo. „V októbri by som sa mala vrátiť,” uviedla veci na pravú mieru. Aj keď je preč len pár dní, najbližší sa jej už nevedia dočkať. „Mesiac nie je zas tak dlho, takže každému, komu chýbam, sa teší, že prídem s novým vetrom vo vlasoch,” uzavrela. Becce na jej ceste držíme palce!