Vlado Kobielsky (Zdroj: Jan Zemiar)

„Grécko je moja obľúbená destinácia, takže sme vždy s deťmi chodili práve sem. Rhodos je môj najobľúbenejší ostrov a užívali sme si to tam. Na jednej pláži sme dokonca jedli asi najlepší grécky šalát v živote, takže to sú naše spomienky s Gréckom,“ spomína herec. Tento rok sa tam síce s rodinou nechystá, no určite tam neboli naposledy. „Je to krásna krajina a myslím si, že s deťmi som ju mnohokrát aj zažil a bol som spokojný.“

Grécko je povestné skvelou kuchyňou a typickým alkoholom. Skvelé miešané nápoje z tohto alkoholu si na akcii pochvaľoval aj samotný herec. Vedel by však aj on sám namiešať nejaký letný drink?povedal Kobielsky s úsmevom, no jedným dychom dodal, že s alkoholom to rozhodne nepreháňa.Herec priznal, čím väčšinou nepohŕdne, na romantické večery pri vínku s manželkou však môže zabudnúť. Dôvod, ktorý prezradil, vás zaručene pobaví!

Romantik Kobielsky sa s manželkou udobruje nezvyčajne: Alene môžu ostať oči pre plač! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)