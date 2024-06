Jana Kirschner exkluzívne o NEČAKANOM spojení: Za všetkým stojí tento človek!

Jana Kirschner s Jurajom Benetinom (Zdroj: Jakub Gulyás)

Už 1. júla sa na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch uskutoční špeciálne uvedenie filmu Vlny. Jeho režisérom a scenáristom je Jiří Mádl, ktorý na ňom pracoval vyše 10 rokov. Dobová dramatická snímka, nakrútená podľa príbehu reálnych ľudí, zavedie divákov do Československého rozhlasu, kde sa odohráva tvrdý boj medzi novinármi a tajnými službami. Titulnú pieseň k špionážnemu trileru naspievala Jana Kirschner spoločne s Jurajom Benetinom.

O Wande Hrycovej, ktorá je spolu s Monikou Kristlovou producentkou filmu Vlny, je známe, že si dáva extrémne záležať nielen na filme samotnom, na hereckom obsadení, ale aj na jeho titulnej piesni. Svoj cit spájať interpretov z rôznych žánrov a umeleckých svetov ukázala už pri filme Čiara (IMT Smile & Ondrej Kandráč – Hej Sokoly) i pri filme Známi neznámi (Tina & Tomáš Maštalír – Jedno ráno). Tentokrát sa pre ústrednú filmovú pieseň rozhodla osloviť Matúša Valla.

„Keď sa ma Wanda pýtala, či nemám nejakú skladbu, ktorú by mohla použiť do filmu, zobral som do ruky gitaru a zahral jej pár akordov vrátane základného textu. Hneď sa jej to zapáčilo. Následne som pieseň pustil Janke a v podobnom duchu, ako sme skladali skladby na posledný album Pary, sme nahrali aj pieseň Na tenkom ľade,“ priblížil vznik skladby Matúš Vallo.

„Matúš doniesol nápad. On mi vždy púšťa svoje nápady a u neho v kuchyni sme začali na piesni hneď aj pracovať. Hrala som na xylofóne, Matúš na gitare a postupne sme pieseň upravovali, škrtali a dopisovali, až napokon vzniklo základné demo. Keď sme si ho pustili, zistili sme, že má úplne magickú atmosféru. Následne sme s piesňou oslovili Juraja Benetina,“ doplnila spoluatorka skladby Jana Kirschner.

