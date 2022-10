Speváčka Jana Kirschner ako modelka: Náročné chvíle... Takmer to neustála!

BRATISLAVA - Predovšetkým je známa ako speváčka. Viaceré jej skladby sú dokonca ústrednou melódiou filmových počinov. Reč je o hudobníčke Jane Kirschner (43), ktorá sa však cez víkend stala na istý moment aj modelkou. A nebolo to pre ňu veru až také jednoduché...

Skladá si vlastné piesne, píše texty, tvorí hudbu a jej hlas viacerým pripomína éterickú bytosť. Hovoríme o slovenskej speváčke Jane Kirschner, ktorá sa pred časom presťahovala do Londýna. Na Slovensko sa však rada vracia.

Tentokrát prišla, aby vzdala hold tvorbe módneho návrhára Marcela Holubca W. a jeho módnej šou s názvom Charactere, ktorú obohatila svojím hlasom. A ako sama podotkla, špeciálne spolu s dizajnérom vytvorili koncept, kde chceli znázorniť harmóniu, disharmóniu, chaos a odzrkadliť tak prostredníctvom umenia posledné, nie príliš ľahké obdobie.

Galéria fotiek (9) Marcel Holubec W a Jana Kirschner

Zdroj: Ján Zemiar

Okrem toho, že spievala naživo, tak sa na istý moment zaradila aj medzi naše topmodelky Sashu Gachulincovú a Denisu Klimovú Dvončovú, ktoré sa ako ostrieľané profesionálky prešli po pomyselnom móle.

A ako sa Jane predvádzalo? „Myslím si, že nie je to úplne moja parketa a ako som tam vyšla, tak som strašne chcela držať nejaký ten výraz, ale cítila som, ako mi myká kútikmi, lebo som tam videla nejakých svojich kamarátov a mala som chuť zamávať,“ povedala pre Topky.sk pobavene Jana, keď si spomenula na náročné chvíle počas chôdze a veru, takmer to neustála. Zjavne jej nebolo všetko jedno a mala trému. Pri mikrofóne si je evidentne stokrát istejšia.

Galéria fotiek (9) Jana Kirschner ako hudobný hosť

Zdroj: Ján Zemiar

Našťastie sa potom presunula na pódium, kde bola naozaj kráľovnou večera a spolu s kapelou ovládla celú sálu v Kunsthalle galérii, kde sa konala spomínaná prehliadka.

Umelkyňa nám tiež v rozhovore prezradila, ako prežívala pandémiu, kde nachádza inšpiráciu pre svoju tvorbu, ale aj to, čo si myslí o LGBTI+ komunite u nás na Slovensku a čo by sa malo zmeniť. Dozviete sa to vo videu vyššie.