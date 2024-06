Hviezda Mamy na prenájom v ŠOKU: NEVERIL vlastným očiam, čoho bol svedkom... AROGANCIA a nevšímavosť!

Peter Kiss v seriáli Mama na prenájom (Zdroj: TV Markíza)

Peter Kiss, známy ako gynekológ Milan z Mamy na prenájom, sa so svojimi fanúšikmi podelil o nepríjemný zážitok. Situácia, ktorej bol svedkom, ho zaskočila. Keď prechádzal okolo bratislavskej vlakovej stanice, tvorila sa pred ním kolóna. Spočiatku si myslel, že ide o bežný jav, no rýchlo pochopil, že to v tomto prípade tak nie je.

„Všetky autá predo mnou obchádzali ženu, ktorá ležala v strede vozovky. Zastavil som auto ako prvý a dal výstražné,“ šokoval v príspevku. „V momente, keď som vystupoval z auta, pristupoval k žene pán a volal sanitku. Ja som zatiaľ zistil, či ju niečo nebolí a ako sa jej dýcha. Udrela si hlavu a bola veľmi smädná. O chvíľu pri nás stáli ďalšie dve ženy ochotné pomôcť. Premávka sa na chvíľu zastavila. Zbehol som do auta po vodu a nechal som ju vyčerpanej žene. Pomohli sme jej vstať a prejsť mimo zóny ohrozenia," pokračoval.

To, že jej nikto nepomohol ho veľmi zamrzelo a ostal z toho sklamaný. „Ľudia, ktorí nezastavili vozidlo a radšej ženu obchádzali ako mŕtve zviera na ceste, nám ukazujú cestu "každý sám za seba". Arogancia a nevšímavosť nášmu spoločnému priestoru, v ktorom žijeme naozaj neprospieva. Som naozaj vďačný, že medzi nami sú stále ľudia, ktorí vedia byť nápomocní, všímaví a ľudskí. Lebo o to tu ide, napriek odlišnosti názorov, svetonázorov či celkového vnímania našej podstaty, by sme si mali v sebe pestovať cit a ľudskost. Aby sme si naďalej mohli vravieť ĽUDIA," dodal na záver.