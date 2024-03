Leoš Mareš (Zdroj: Ján Zemiar)

Leoš Mareš je dobre známy aj v našich končinách. Moderátor, zabávač, spevák a už aj influencer sa rád chváli svojím luxusným životom a môže si dovoliť naozaj všetko. Aj on je však človek z mäsa a kostí, na ktorého platia rovnaké pravidlá vrámci životosprávy. Moderátor si dáva pozor na svoj výzor a stráži si aj nadbytočné kilá: „Samozrejme, keď potrebujem, tak sladké je prvá vec, kedy vypínam… keď zistím, že potrebujem, aby mi boli dobré košele“, priznáva Leoš. Chvíľku sa vydrží ovládať a potom popustí uzdu: „Je to od steny k stene. Buď alebo!“

Fit chce byť najmä preto, lebo začal svoje prvé turné. Akonáhle však príde dovolenka alebo nejaká pauza, sú to rizikové okamihy. Čoho sa ale vôbec nevie vzdať? V rozhovore prezradil aj to, čím zhreší, keď má poriadne nervy a stres. Ak je však v pohode, najväčšiu radosť mu robí robiť radosť iným: „To ma úplne napĺňa… niekomu niečo dopriať, splniť mu sen, to je pre mňa doping, z toho si zištne beriem energiu“. A čím naposledy urobil radosť svojej manželke? Slová, ktoré by ste rozhodne nečakali.

Leoš Mareš schudol a nabral svaly: Som v životnej forme! No pozrite sa na neho (Zdroj: NL/Ján Zemiar)