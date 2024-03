Matej Sajfa Cifra (Zdroj: Ján Zemiar)

Matej Sajfa Cifra žije s Veronikou v manželskom zväzku od septembra 2016 a za ten čas do ich rodiny pribudli dve deti. Patria k stabilným párom nášho šoubiznisu a Sajfa si ich spoločný, doslova sladký život nevie vynachváliť. Rovnako ani svoju Veroniku. Tri roky po uzavretí manželstva sa na sociálnej sieti zdôveril: „Manželstvo je krásna vec... Od základnej školy som vedel, že si za manželku zoberiem tu najkrajšiu ženu na svete. Obávam sa ale, že moja manželka nemala podobnú predstavu o mne... Nevadí, ideme ďalej.“

Do Prahy na uvedenie novej sladkosti však prišiel sám bez svojej manželky. Nezdržal sa dlho, pre topky.sk však stihol prezradiť, že je na sladké: „Som. Ja mám sladké zafixované s detstvom ako nejakú odmenu alebo niečo také, takže ja mám sladké rád“. Príliš neobľubuje krémové zákusky, čo však miluje, je štrúdla. Najradšej má jablkovú od Veronikinej babičky: „To by sme mohli exportovať do vesmíru, naozaj“, pochvaľuje si. Ak by ste však čakali, že v Sajfovej domácnosti sa pečie každý víkend, tak ste na omyle.

Sajfa má rád sladké, no Veronika mu nenapečie: Koláč zháňa u inej gazdinky (Zdroj: NL/Ján Zemiar)