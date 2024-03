Adela s Viktorom už nespia v spoločnej posteli: Nedá sa inak!

Adela Vinczeová a Viktor Vincze (Zdroj: Ján Zemiar)

Adela Vinczeová s manželom Viktorom sú už vyše roka rodičmi syna, ktorého si adoptovali. Odkedy začal rozprávať, tak už počúva aj slovko „mama“. Občas však počuje, ako malý syn kričí: „Adelááá“. Vysvetlili mu totiž, ako sa obaja volajú, takže raz ju volá mama a druhýkrát menom. Aktuálne ešte stále spáva vedľa Adely: „Ja teda spávam s malým v posteli a Viki tam, kde si nájde miesto“, smeje sa moderátorka s tým, že momentálne to tak potrebuje a rovnako vierou, že to robia správne: „Takto to cítime“.

Adela vraví, že ich syn je skvelý parťák: „Veľa rozpráva, veľa vníma, veľa zachytí, veľa si pamätá, pozná takých ľudí, čo som ani netušila, že ich pozná, ale dáva mená…“ Prekvapuje teda každým dňom a aj keď to poznajú všetky rodiny, ktoré majú deti, pre moderátorov je to nový obzor a nový rodinný rozmer: „Nie je to nič objavné, ale pre nás je. Každý deň niečo objavujeme“.