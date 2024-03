Premiéra muzikálu Oliver: Kočiš ukázal krásnu dcéru (20) a Vráblicová... Ej, aká vyprsená!

Erik Tomáš (Zdroj: Ján Zemiar)

V piatok večer sa na Novej scéne oslavovalo - divadlo totiž odpremiérovalo svetovo úspešný muzikál podľa románu Charlesa Dickensa, Oliver. Novinku si nenechalo ujsť veľké množstvo známych osobností, ktorí prišli podporiť svojich hereckých kolegov, no prišla aj nová ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Jednu z postáv v muzikáli svárňuje aj Peter Kočiš. No a herca do hľadiska prišla podporiť jedna z najdôležitejších žien jeho života - mladšia dcéra Sára. A keď hovoríme mladšia, neznamená to, že ide o malé dievčatko. Dieťa totiž už dávno nie je, čo dokázala aj na spomínanej premiére. Už má 20 a pozrite, aká krásna mladá žena z nej vyrástla.

Herec Peter Kočiš s dcérou Sárou

Neprehliadnuteľná bola aj Lucia Vráblicová, ktorá v Oliverovi stvárňuje pani Sowerberryovú. Na afterpárty sa nahodila do dlhej zlatej róby, ktorá mala skutočne odvážny výstrih. Mnohí páni sa jej len s ťažkosťou pozerali do očí. No treba povedať, že jej to počas večera naozaj pristalo, veď pozrite sami!

Herečka Lucia Vráblicová